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石川強震木屋幾乎倒塌！警推估死者「9成遭活埋」　1305棟建築全毀

▲▼日本石川縣輪島市8日開始出現降雪，外界擔憂建築物恐遭積雪壓垮。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本石川縣輪島市8日開始出現降雪，外界擔憂建築物恐遭積雪壓垮。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本石川縣能登半島自從1日出現規模7.6的極淺層強震後，至今引發海嘯、當地木造建築物崩塌、山體滑坡等，至今造成161人不幸死亡、195人失蹤，超過2.8萬人無家可歸，空拍照更顯示1305棟木造住宅在強震後崩毀，警方更透露輪島市高達9成死者是因為遭到崩塌建築物活埋而喪命，如今降雪恐加大搜救難度。

根據日媒《讀賣新聞》，強震出現後至今已滿一周，截至今（8）日上午9時，石川縣內已確認161人死亡，其中輪島市和珠洲市各占70人、穴水町11人、七尾市5人、能登町2人、志賀町2人、羽咋市1人，截至目前行蹤成謎、無法取得聯繫者多達195人，也因此石川縣決定對外公開這些人的姓名。

報導透過以航空測量技術聞名的公司「國際航業」的協助，拍攝石川縣等災區的航照圖，數據判讀結果顯示，明顯因強震而遭到毀壞的建築物當中，輪島市有78棟、珠洲市有28棟、七尾市則有1棟。

▲▼日本石川縣能登半島在強震後，多數屋齡已久的木造建築物崩毀倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本石川縣能登半島在強震後，多數屋齡已久的木造建築物崩毀倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本石川縣能登半島在強震後，多數屋齡已久的木造建築物崩毀倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

報導也指出此次「令和6年能登半島地震」的最大特徵，為石川縣境內出現災情的17個市與町，普遍出現屋齡已久的木造建築物崩毀、倒塌的現象，截至7日下午2時至少1305棟建築物被毀，且皆集中在輪島市、珠洲市，不過上述數據有可能出現重複估算。

石川縣輪島市在強震後引發大規模火災，災情普遍集中朝市通東南側。東京大學耐震工學教授楠浩一6日前往災區進行調查，他表示當地屋齡已久的木造建築普遍毀壞大半、1樓出現崩塌，甚至地面上還噴出灰水，顯示土壤液化嚴重。

輪島市警方關係人士推估，輪島市內的死者高達9成死於民宅等建築物倒塌而活埋致死。

▲▼日本石川縣珠洲市居民慘遭倒塌建築物活埋，警消投入救災。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本石川縣珠洲市居民慘遭倒塌建築物活埋，警消投入救災。（圖／達志影像／美聯社）

截至7日石川縣內共有2萬8821名災民，其中輪島市占1萬1932人、珠洲市6869人、能登町3833人，至於七尾市、輪島市、志賀町等合計共6萬6117戶暫停供水，輪島市、株洲市、穴水町、能登町至少2318人處於孤立無援的狀態。

目前日本政府仍持續進行救援行動，自衛隊派出9艘艦艇、40多架直升機，並投入5900名人力協助搬運物資和協助撤離傷患，至於警方則從24個都道府縣調派緊急救援隊約1200人赴石川縣內救災。

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