美國洛杉磯上千戶停電　竟只因「路樹倒塌」！南加州迎強風、降雪

記者羅翊宬／綜合報導

美國南加州地區昨（7）日迎來破壞性強風和降雨，在強風的吹拂下，甚至導致洛杉磯市中心一棵大樹慘遭吹倒，不僅擋住威尼斯大道的東行路段，甚至還壓壞電線，導致當地1744戶居民面臨停電窘境，就連當地人都感嘆，這種情況並不常見。

根據美媒《KTLA》，美國國家氣象局（NWS）表示，冷風暴將持續為南加州大部分地區帶來具破壞性的強風，且如此寒冷的氣候將一路持續至9日，強風吹拂下更導致洛杉磯市中心威尼斯大道（Venice Boulevard）一棵大樹當場遭到吹倒，截至7日上午9時還是幾乎擋住了威尼斯大道的東行路段。

洛杉磯水電局（LADWP）表示，大樹慘遭吹倒壓壞電線，造成當地1744戶停電。

當地民眾摩爾（Cedric Moore）在大樹倒下地方的對面經營汽車修理中心。他透露，當周六晚間下班時，根本無法預知隔天會因強陣風影響到他的生活，「昨晚非常平靜，根本沒有颳風的跡象，我們就這樣遇到這種情況！在威尼斯大道上能找到（這麼大棵的樹）是非常罕見的，附近帳篷上的標幟被吹倒在地上。」

摩爾表示，一名無家可歸的人其實在這棵倒下大樹旁已經住了2年多，不過7日上午大樹倒塌後並沒有看見他，「我猜（官員）讓他離開。」

截至當地時間7日上午9時45分，仍無法得知該棵倒塌大樹能在何時被移除，以及恢復供電的具體時間表。洛杉磯水電局表示，目前工作人員已赴現場搶修，盼能儘速恢復供電和通行。

美國國家氣象局，南加州山區7日晚間迎來破壞性陣風，時速可達80哩、沿海地區震鋒則可能達到時速60哩，包括北至聖塔芭芭拉郡、南至聖地牙哥郡已於7日發佈持續至晚間7時的強風警告，至於沿海和山谷地區降雨機率為15至30%，且洛杉磯地區10日晚間至11日出現降雨或山區降雪的機率為30至50%。