能登強震一周128人亡！石川縣「平地降大雪」　憂壓垮民宅

▲強震至今一周，日本石川縣珠洲市7日降下大雪，皚皚白雪覆蓋建築物，恐壓垮其他尚未倒塌的建築物。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本石川縣能登半島1日下午發生規模7.6極淺層強震，連日來發生大大小小的餘震，不僅引來海嘯、山體滑坡，更導致縣內民宅等建築物崩塌，宛如戰爭後遭轟炸之景象，一周以來至少128人死亡。當地媒體更透露，如今石川縣迎來大雪，擔憂當地建築物可能因積雪而倒塌。

根據《日本放送協會》，能登半島上空迎來強烈冷空氣，導致當地出現局部強降雪，今（8）日上午平地預估將降下大雪，截至上午6時石川縣珠洲市積雪13公分、七尾市積雪11公分、輪島市積雪9公分；至於北陸地方和新潟縣則以山區為中心出現大雪，平地也有降下大雪可能。

日本氣象廳指出，截至8日上午的24個小時以內，石川縣山區預估降雪10公分、平地降雪5公分；富山縣降雪10至20公分；新潟縣山區降雪30公分、平地10公分；福井縣降雪3至10公分。

如今能登半島附近地震活動依舊持續進行，截至8日上午4時，光是地震規模1以上的地震就被測出1210次。氣象廳呼籲，從1日出現強震後至今一周內，仍應留意可能出現規模7的地震，而積雪也可能造成強震中遭毀損的建築物倒塌。