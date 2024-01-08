《華爾街》爆馬斯克吸毒　本人「丟糞」回應

▲馬斯克否認吸毒。（圖／路透）



記者張靖榕、葉睿涵／綜合外電報導

《華爾街日報》6日爆料，全球首富馬斯克（Elon Musk）涉嫌在多場狂歡派對中使用「非法藥物」，讓旗下特斯拉、SpaceX等企業高層相當憂心，除了有損馬斯克個人健康，還會對旗下6家企業與數十億美元以上的資產造成嚴重影響。對此，馬斯克在X澄清，還用大便emoji回應《華爾街》的指控。

對此，馬斯克7日終於在X回應，稱2018年接受喜劇演員、Podcast天王羅根（Joe Rogan）訪問時，哈了一口（大麻菸）後，他同意美國國家航太總署（NASA）的要求，接受為期3年的隨機藥物測試，「甚至沒檢測出任何一點酒精或藥物的殘留」，對於《華爾街日報》的報導，他也用大便emoji回嗆。

馬斯克在2018年9月接受羅根的網路直播訪問，全程約2.5小時，受訪期間他和羅根威士忌、大麻菸樣樣來，甚至拿著一把武士刀，瞬間在網路上廣為流傳，甚至成了迷因來源。羅根表示那根菸含有大麻和菸草，在加州是合法的，馬斯克則稱「幾乎從不」吸大麻菸，因為大麻菸對他沒有任何實際上的影響。

▲馬斯克回應吸毒風波。（圖／翻攝X）



此前《華爾街日報》報導，多名知情人士透露，馬斯克多次在世界各地的私人派對和活動中，涉嫌吸食迷幻藥、古柯鹼、搖頭丸和迷幻蘑菇（psilocybin）。據悉，這些活動的參與者事先需簽署保密協議，並交出手機，才能進入活動現場，但確實有多人目睹馬斯克在公開場合吸食「非法藥物」。

與馬斯克關係密切的人士指出，馬斯克長期吸毒，不僅在2018年的洛杉磯派對上服用迷幻藥，還曾在2021年的一次家庭聚會中，與哥哥金巴爾（Kimbal Musk）一同服用氯胺酮（ketamine）。事實上，馬斯克也曾在一場訪問中公開吸大麻，並坦言自己使用氯胺酮治療憂鬱症，導致特斯拉股價一度暴跌9%。

報導稱，馬斯克的行徑讓公司不少高層深感擔憂，因為他手下的SpaceX等公司雖然是私營企業，但他們都與美國聯邦政府簽署了「禁止使用毒品」的合約，因此馬斯克吸毒的行為被爆出來後，很有可能會影響SpaceX與美國政府之間的合作關係，並危及SpaceX與美國政府簽署的數十億美元合約，而特斯拉前董事萊斯（Linda Johnson Rice）也是因為對馬斯克吸毒感到擔憂，才沒有參加特斯拉2019年的董事會連任選舉。

截至目前為止，馬斯克本人尚未對《華爾街日報》的報導做出回應，不過他的發言人表示，馬斯克定期接受藥物測試，從未失敗，並譴責報導涵蓋了「其他虛假事實」，但並未對此具體說明。