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德國外長訪耶路撒冷　敦促以色列減緩軍事行動

▲德國外交部長貝爾伯克。（圖／路透）

▲德國外交部長貝爾伯克。（圖／路透）

文／中央社

德國外交部長貝爾伯克今天敦促以色列減緩對加薩走廊的軍事行動，並且採取更多措施保護這塊遭到圍困巴勒斯坦土地上的平民。

法新社報導，貝爾伯克（Annalena Baerbock）於以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭進入第4個月之際訪問耶路撒冷（Jerusalem）。

她表示：「諸多無辜民眾的苦難不可以像這樣繼續下去，我們必須進行管控以降低軍事行動的密集度。」

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