日本外相突訪基輔　宣布撥11.5億供無人機偵測系統

▲烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）和日本外務大臣上川陽子在基輔防空洞舉行記者會。（圖／路透，下同）



文／中央社

俄羅斯侵略烏克蘭將屆滿兩週年之際，日本外務大臣上川陽子7日出其不意訪問基輔時強調，東京「堅決」支持基輔，並宣布提撥3700萬美元提供無人機偵測系統。

法新社報導，日本加入西方制裁俄羅斯的行列，並且對烏克蘭提供武器。

上川陽子今年首度出訪期間在基輔一處防空洞與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）召開記者會。與此同時，外頭空襲警報大作。

與庫列巴一起坐在地窖裡的她說：「日本堅定支持烏克蘭，以便烏克蘭可恢復和平。我可以感受到當前烏克蘭情勢有多麼緊張。」

上川陽子於衝突兩造升高攻勢之際到訪。

這位今年訪烏的首位外賓說：「我再度針對俄羅斯飛彈和無人機攻擊予以強烈譴責，尤其在新年當天。」

她並宣布東京將「提撥3700萬美元（約新台幣11億4600萬元），以提供無人機偵測系統」。

她表示，日本也將提供5台發電機幫助烏克蘭度過俄羅斯襲擊之下的另一寒冬。

上川陽子並且走訪基輔郊外的布查市（Bucha），強調對所見景象感到「震驚」。俄軍2022年曾在當地屠殺平民。

她還到訪烏俄曾爆發激戰的伊爾平鎮（Irpin）。