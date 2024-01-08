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飛到一半窗飛走！阿拉斯加航空機身脫落　土航停飛波音737 MAX 9

▲▼美國阿拉斯加航空公司1架波音737 MAX 9班機最近飛行時，機上1扇窗戶與大塊機身遭吹走，被迫緊急降落。（圖／路透）

▲美國阿拉斯加航空1架波音737 MAX 9班機最近飛行途中窗戶與機身竟然遭吹走。（圖／路透）

文／中央社

美國阿拉斯加航空公司1架波音737 MAX 9班機最近飛行時，機上1扇窗戶與大塊機身遭吹走，被迫緊急降落。土耳其航空公司7日表示，將停飛機隊中5架737 MAX 9班機進行調查。

法新社報導，阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）1架波音（Boeing）737 MAX 9班機5日在俄勒岡州（Oregon）上空，發生機身突然脫落的空中驚魂，導致美國聯邦航空總署（FAA）下令，立即對在全球營運的大約171架波音737 MAX 9班機進行調查。

▼班機最後有驚無險安全降落。（圖／路透）

▲▼阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）1架波音（Boeing）737 MAX 9班機5日在俄勒岡州（Oregon）上空，發生機身突然脫落，乘客坐在飛走的窗戶和部分側機身旁。（圖／路透）

土耳其航空公司（Turkish Airlines）7日發表聲明指出：「有鑑於阿拉斯加航空運營的波音737 MAX 9事件，土耳其航空公司機隊中5架波音737 MAX 9班機已被召回進行調查，作為安全防範措施。」

阿拉斯加航空公司及聯合航空公司（United Airline）也已停飛旗下波音737 MAX 9班機進行檢查，導致數十個航班取消。聯合航空擁有全球最大的波音737 MAX 9機隊之一。

墨西哥國際航空公司（Aeromexico）及巴拿馬航空公司（COPA）也表示，受到FAA命令影響，它們已停飛旗下737 MAX 9班機。

冰島航空（Icelandair）則指出，該航空旗下737 MAX 9班機不具有FAA命令指定的飛機結構。

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