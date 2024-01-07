選戰黃金週！牛煦庭街演鄭運鵬大造勢　藍綠互別苗頭

▲前縣長吳志揚(左)在假日花市路邊擔任「一日街頭藝人」演奏，牛煦庭向群眾請託支持。(圖／牛煦庭競總提供)

記者楊淑媛／桃園報導

2024大選選戰黃金週，候選人拚勝選，紛紛請出重量級大咖助選！桃園市第一選區(龜山區+蘆竹區+桃園區15里) 國民黨立委候選人牛煦庭，面對民進黨一波波的強力造勢，採取溫馨路線，請出前縣長吳志揚在假日花市路邊擔任「一日街頭藝人」演奏，向群眾發放文宣贈品。

市民朋友選前捕獲「野生牛羊」（牛煦庭、吳志揚），印象深刻。牛煦庭說，面對對手、現任民進黨立委鄭運鵬一波波的強力造勢，他認為造勢是選舉手段，民心向背才是重點。民進黨執政不力是個事實，對手只幫黨護航，這點是選民的直觀印象，怎麼造勢都改變不了。

▲鄭運鵬大造勢。(圖／賴清德競總提供)

又，同選區的民進黨立委候選人鄭運鵬7日於蘆竹區五福夜市舉辦「挺台灣站出來誓師大會」，宣稱逾 5,000人到場支持，鄭運鵬陪同總統候選人賴清德大進場時，80公尺走超過10分鐘，支持者熱情歡迎。

鄭運鵬表示，「在路上」影片是希望大家選出好司機、走對的方向，其中只有賴清德、蕭美琴才能延續總統蔡英文的政策。張善政擔任行政院長時，當時桃園市長鄭文燦向中央爭取桃園高架改地下化，增加將近600多億的預算，張善政卻不願意給桃園。所以立委要有份量，桃園才有建設，國會要顧好，桃園更有力量。