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市集幫忙撿垃圾　女童被騙到廢棄建築性侵！4嫌最小只有12歲

▲▼廢棄建築。（圖／CFP）

▲印度一名女童因幫人撿垃圾，而被帶到廢棄建築內性侵。非事發地點。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

印度一名12歲女童今年1月1日被市集一名女子誘騙到隱蔽處後，慘遭茶攤老闆和3名未成年少年性侵，如今警方已將所有5名被告全數拘留。

據NDTV報導，印度警方表示，這起事件發生於舊德里（Old Dheli）的薩達爾市集（Sadar Bazaar）。元旦當天，在市集賣茶的老闆在一座封閉的建築內，用塑料布搭了一個臨時帳篷，並付錢給在附近撿垃圾的女子，吩咐她將女童帶來「慶祝新年」。

隨後，拾荒婦女將女童帶到建築裡，要她協助自己撿拾垃圾，不料女童走上天台後，馬上就遇到早已等候多時的茶攤老闆與3名員工，而這4名男子也在臨時搭建的帳篷內將她輪流性侵。完事後，男子還威脅女童要是把這件事告訴任何人，就殺了她。

女童回到家後沉默了2天，直到她1月5日再次回到薩達爾市集撿垃圾時，才首次向住在當地的表妹傾訴自己的遭遇，而女童的家人也立刻報警，為女童討回公道。

警方指出，在受害人報案數小時後，他們就立即立案，並將5名被告全數逮捕歸案。報導稱，4名涉嫌性侵的男子中，除了茶攤老闆外，另外3名員工分別為12、14和15歲的未成年少年。

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