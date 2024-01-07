2歲乖孫被塞冰箱！老夫婦「伴屍4天」聞惡臭才知　兒子下落不明

▲兇嫌夫婦將養子屍體塞進冰箱內。（圖／翻攝自新新聞報）



記者王佩翊／編譯

泰國一對老夫妻發現家中傳出陣陣惡臭，試圖搜尋臭味來源後，卻在冰箱內發現一具男童屍體，而男童的身分正是兒子的2歲養子。警方獲報到場後，發現男童的遺體已經嚴重膨脹難以辨認，死亡時間超過4天。不僅如此，屍體上還有多處明顯外傷，不排除是遭虐死。

根據《新新聞報》報導，暖武里府一對年邁夫婦6日向警方通報稱，在家中冰箱發現一具男童屍體。警方與法醫獲報後前往現場，並在屋內一間臥室的冰箱找到男童屍體。

男童的遺體被用床單包裹著，並裝進一個布袋內，然而屍體因為腫脹難以辨認，初步判斷死亡時間超過4天。警察與法醫隨後在男童的遺體上發現疑似咬痕的瘀青，雙腿與左前臂也都有瘀血，屍體上還纏繞著繩子。

老夫婦表示，平時住在案發住宅的還有他們的兒子、媳婦以及2歲死者。而死亡的男童是兒子與媳婦從朋友那裡認養而來的養子，並非親生。

老翁指出，事發當時他坐在家門口納涼，但妻子卻告訴他家中出現一股臭味，他循著臭味來源來到兒子房間，發現味道更加濃烈，沒想到竟找到屍體，立刻報警。他也表示，平時小孫子經常會找他玩，但他已經3、4天沒見到孫子，還以為是被兒子帶到親生父母家。

警方調查期間，男童的養母正好返家，當場被警方逮捕。她聲稱，養子是因為吃糯米飯被嗆到才會身亡，被嚇到的她不知道如何處理，於是只能等待丈夫回家處理。待丈夫回家後，便直接將2歲養子的屍體包裹起來塞進冰箱。根據供詞，屍體是在1月2日被放入冰箱內。

警方並未完全採信女嫌的說詞，而男童養父至今仍下落不明。此外，兩人都吸毒，也經常對2歲男童家暴。