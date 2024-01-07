妻小回娘家遇強震「疑10人遭埋」！他上班躲過一劫　見兒遺體崩潰

▲ 7.6強震過後，穴水町仍有多人被埋。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本石川縣能登地區1日發生規模7.6強震，截至7日下午累計128死560傷，尚有195人失聯，各地救援工作仍在持續。一名男子因為工作沒能和妻小一起回妻子娘家，意外躲過強震，但兒女和妻子一家人疑似都被埋在倒塌的民宅下，還有7人未能尋獲，而他的次子已經確定罹難，且因遺體損壞嚴重，只能靠身上的衣服指認。

《讀賣新聞》報導，石川縣穴水町一戶倒塌的民宅現場，一名52歲男子難掩悲痛地看著救援工作進行，因為瓦礫堆中埋著他的兒女和妻子一家人。當地因土石坍方導致3間房屋倒塌，截至6日傍晚已確認5人死亡，還有11人下落不明，包括這名男子的7名親屬。

這名男子任職於金澤市身障福利設施，照慣例每年在妻子的娘家過年。而他53歲的妻子去年12月31日就帶著23歲長子、21歲次子、19歲三子和15歲么女回到穴水町的娘家，因此1日當天，妻子娘家包括他的岳父岳母、小舅子夫婦和上小學的孩子，一共有10人在家。

▲ 穴水町搜救工作仍在持續。（圖／達志影像／美聯社）

由於男子元旦要上班，便打算下班後再回老婆娘家，和家人會合，未料他傍晚正打算出發時便發生強震。震後他多次打電話給妻子都未接通，但因當地本就訊號不佳，一開始還以為家人已經安全避難，後來仍遲遲聯絡不上，令他愈發不安。

詢問町公所和警方後，他才得知妻子娘家因土石坍方被埋，加上各地道路交通中斷，他5日上午才得以從金澤市出發，一路上在心中不斷說服自己，「他們一定還活著，很快就能見到他們」，但傍晚終於抵達時，眼前的景象卻令他目瞪口呆，因為整間房子都被土石沖垮，屋頂瓦片幾乎全部掉落，周圍的電線桿也從根部斷裂。

他在現場緊盯著消防員進行搜救，卻始終沒有等到好消息，已經尋獲的岳父、岳母和他的次子都已死亡。6日上午他到醫院指認時，次子的遺體已經嚴重損毀，靠著身上的衣物才確認是自己的孩子，令他悲痛不已。

男子至今仍在等待埋在瓦礫堆下的家人，一邊關注搜救情形一邊說道，「我會撐到最後，我沒有放棄希望」，並淚流滿面地表示，「還想和家人一起慶祝新年。」