綠炸！前女友懷孕逼他結婚　酒後吐「不知孩子親爹是誰」

▲ 妻子酒後吐真言，男子才得知自己扶養的小孩不是親生。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

南韓YTN電台的「趙寅燮律師的諮詢室」近日出現一則故事，一名男子在剛分手的前女友告知懷孕的消息後，男子隨即就與前女友結婚。沒想到婚後兩人爭吵不斷，而前女友在一次酒醉後透露「小孩不是你的」，後來經過男子親子鑑定後，發現前女友說法屬實，但小孩的生父到底是誰則沒有任何人知曉。

根據南韓媒體報導指出，該名男子（下稱A先生）表示，自己靠經營咖啡廳維生，而前女友（下稱B小姐）原本是來店裡消費的客人，後來兩人相處得十分愉快，進而開始交往，此後卻爭吵不斷，且因生活習慣完全不同，交往3年後便分手，之後又進入不斷複合、分手的無限迴圈中。

一直到某次分手一個月後，A先生突然收到B小姐的訊息，得知B小姐懷孕的消息。A先生出於對小孩的責任，便決定與B小姐結婚，A先生當時也相信，兩人會因為小孩的出生而改善關係。

但事實上，婚後的生活卻與A先生的想像完全不同，兩人的爭吵還是十分嚴重。某次，B小姐在家喝酒，酒醉之後竟然脫口說出「我們的小孩竟然不知道真正的父親，真的好可憐」。如此言論引起A先生的懷疑，便帶著小孩去進行親子鑑定，沒想到，自己養育多年的小孩真的不是自己親生的。

A先生也對節目主持人朴世英律師詢問，小孩並非自己所生，是否能夠因此結束婚姻，也好奇詢問是否能就此對B小姐求償。朴世英律師表示，根據南韓現行的法律規定，若因詐欺或脅迫而結婚，在知情後3個月內提出訴訟，就可以成功離婚，小孩的戶籍也可在司法判決確認親子關係不存在後修正。

朴世英律師也表示，就損害賠償部分，婚姻關係被司法判決取消後，可要求有過錯方進行損害賠償，但法院在判斷精神賠償時，會考量年齡、職業、財產、結婚緣由、婚後情況等決定。若B小姐婚後與孩子的親生父親持續聯繫，A先生也可向小孩的生父求償，要求返還截至目前為止對小孩的扶養費。

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