24歲孕婦2度被性侵！反遭泰丈夫痛罵外遇　拖到叢林硬上

▲潘恩最終接受他人的幫助，預產期在2月6日。（圖／翻攝泰國民意報）



記者王佩翊／編譯

泰國一名24歲孕婦在懷孕期間，分別遭2名惡狼性侵，她的丈夫雖然帶她去報案，但卻認為女子遭到性侵等同外遇，還懷疑肚子裡的孩子不是他的種，因此經常對妻子拳打腳踢，甚至暴力將她拖到樹叢裡硬上，全然不顧妻子懷有身孕。

根據《民意報》報導，來自烏隆府的24歲女子潘恩曾有過一段婚姻，並與前夫育有一名8歲兒子，離婚後認識32歲的現任丈夫摩司，並在數個月前懷孕。然而有一天鄰居打電話找摩司，要他出門，怎知摩司前腳剛走，鄰居後腳就衝進他家，並將當時已經懷孕的潘恩拖到附近的樹叢性侵。摩司發現後，立刻帶潘恩到警局報案。

不久後，摩司到外府的木瓜農場工作，便帶著潘恩一起去，誰知道那時已經懷孕6個月的潘恩，卻又再度遭到另一名工人拖走性侵。摩司發現後，也立刻去報案並採取法律行動。

懷孕期間連續2次遭到性侵的潘恩最終回到烏隆府，然而他的丈夫卻認為妻子遭到性侵等於外遇，更懷疑肚子裡的孩子不是自己的，因此經常家暴，潘恩幾乎每天都會被打到受傷。且只要摩司想要發生性行為，就會把懷孕妻子拖到叢林裡硬上，導致潘恩身心靈飽受折磨。

潘恩坦言，自己曾經想要一了百了，但是當她準備了斷自己生命時，卻感受到肚子裡的胎動，因此她最終決定向他人求助。

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