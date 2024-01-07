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救護車鳴笛「轎車不讓路」！患者過世　駕駛孩子向死者妻道歉

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲救護車載病人前往醫院的途中鳴笛，但前方車輛並未讓路。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一輛救護車5日載著病患緊急前往醫院，雖然一路上不斷鳴笛，前方車輛就是不讓路，病患妻子6日證實，當時在救護車上的人就是她的丈夫，已經過世。這名轎車駕駛的孩子如今向死者妻子道歉，說明父親有聽力問題，並非故意不讓路。

星洲網報導，救護車5日正載著病患緊急前往醫院，一路鳴笛，其他車輛都配合讓路，唯獨前方一輛車沒有讓路。救護車上當時正載著一名男性病患，車上兩名醫護人員正在為患者進行CPR搶救。

這名男患者的妻子安妮（Annie Andrew）6日透過社群媒體發文證實，丈夫摩根（Morgan Ak Alban）送醫搶救不治身亡，稱將記住這輛阻擋救護車的轎車車牌號碼。

同日晚間，安妮再度發文並透露，這輛轎車駕駛的孩子有跟她連絡，此人代替其父親道歉，稱父親聽力有問題（有出示醫師治療證明），絕非故意不讓路給救護車，「對於他們（轎車駕駛和孩子）的道歉，我作為妻子，接受對方的道歉。」

不過安妮也對轎車駕駛的家人說，明知此人2017年就有聽力問題，就應該阻止他繼續開車，不然也要戴上助聽器，不希望類似事件再一次發生在其他人身上。

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