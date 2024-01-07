見撞機秒助日航「疏散乘客、出借廁所」　全日空回應：理所當然

▲ 羽田機場2日發生2機相撞事故，一旁可見全日空飛機。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本航空JAL516班機2日降落羽田機場，因撞上海上保安廳定翼機起火燃燒，所幸機上379人在18分鐘內疏散完畢。當時日航客機停在商業對手全日空（ANA）停放飛機的區域，工作人員馬上協助引導乘客、出借廁所，該公司對此也向媒體回應，在這種狀況下這麼做是理所當然。

JAL516與海保機相撞事故發生後，在附近的全日空工作人員協助引導逃出的乘客遠離起火的飛機，並讓乘客使用全日空機上的廁所。據《共同社》7日報導，全日空對此向該報表示，「面對那種情形時，我們採取僅考慮乘客的行動是理所當然的。」

全日空說明，日航撞機後停下來的位置附近停放較多全日空飛機，當時該公司在現場的10多名地面作業人員立即上前，協助引導正在逃生的乘客。當乘客表示想上廁所時，地勤馬上聯絡維修人員，請維修師打開全日空飛機電源，讓他們使用機上的廁所。

此前，一名日本女網友3日在社群平台X（前身為推特）發文透露，參加家族聚會時聽到一名在全日空工作的親人說明當時的狀況，原來JAL516剛好停在全日空的區域，附近全日空工程師見狀馬上衝上去，協助受驚的乘客走出黑暗的跑道，避免他們受傷，還出借外套給乘客禦寒。

這則貼文至今已有超過2717萬人次點閱，知名旅日部落客「魚漿夫婦」也在臉書轉貼這則故事，有網友看了說，「都是同業，大家都很挺的」、「互相幫助太感人了」、「人類是善良的，願日本的大家都能平平安安」、「災難中打磨出人性的光輝」、「同行非敵國，船大不佔海」。