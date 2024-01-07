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台灣大選倒數！美日韓首召開「印太對話」　談台海與北韓核武威脅

▲▼美國東亞暨太平洋事務助理國務卿康達。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國東亞暨太平洋事務助理國務卿康達。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國、日本、南韓於美東時間6日在美國華府召開首屆美日韓三國印度太平洋對話（印太對話），三國在聯合聲明中譴責北韓（朝鮮）持續研發核武與彈道飛彈、擴大與俄國軍事合作等威脅國際和平的行為，同時檢討中國在南海破壞航海安全的行徑，並重申維繫台灣海峽和平安全的重要性。

根據南韓《韓聯社》、日本《每日新聞》，美國東亞暨太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）、日本外務省綜合外交政策局長河邊賢裕、南韓外交部助理鄭炳元於當地時間6日召開首屆印太對話，聯合聲明首先提及台灣（中華民國）即將於13日投票選舉正副總統，強調台海和平穩定與國際社會的安全繁榮息息相關。

三國聯合聲明，首先針對向台灣施加軍事壓力的中國進行牽制。據悉，鄭炳元曾於2021年12月至2023年2月擔任大韓民國駐台北代表部部長。

最近中國持續在南海（南中國海）展開行動，與菲律賓等國在領海主張上產生衝突，進而威脅航海安全。對此，美日韓三國一致譴責中國在南海對於領海範圍的非法主張，重申反對任何一方試圖以武力改變印太海域現狀。

美日韓三國也譴責北韓持續研發核武、彈道飛彈，並且與俄羅斯展開軍事合作的行徑，同時指控北韓持續侵害人權。至於緬甸在人道主義、政治與經濟方面的危機愈加惡化，三國則表示擔憂。

另外，美日韓三國體認到境外勢力捏造情報的危機，因此討論如何在尊重言論自由的同時，有效面對假消息所造成的威脅。

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