還好沒坐人！客機破洞「座位頭枕不見」　波音支持檢查同型機

記者詹雅婷／綜合報導

美國阿拉斯加航空一架波音737 Max 9客機起飛後，發生窗戶及部分機身脫落飛走的驚險意外，美國聯邦航空總署（FAA）已下令停飛部分同型飛機。針對這起事件，波音公司6日透過聲明表示，支持監管機構要求立即檢查同型機的決定，「安全是公司首要優先事項」。

CNBC報導，這架波音737 Max 9客機編號AS1282，5日晚間在俄勒岡州上空3英里（約4.8公里）發生意外，窗戶及部分機身脫落飛走，機身出現大洞，機艙內劇烈失壓，最終在起飛約20分鐘後平安返回迫降。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）6日表示，「我們非常、非常幸運」，這起事故並未變得更加嚴重，當時緊鄰發生窗戶脫落飛走事件的26A、26B座位沒有坐人，座椅有部分物品不見，包括頭枕；另外，因為當時飛機還沒爬升至巡航高度，所以乘客與機組人員沒有在機艙內走動。

▲當時緊鄰發生窗戶脫落飛走事件的26A、26B座位沒有坐人。（圖／CFP、路透）

其實機身脫落位置起初設計是一扇額外的逃生艙門，通常廉航會選擇安裝，因為座位多、需要更多疏散通道，但航空公司可以選擇不啟用，並用帶窗的門封住。這次發生事故的阿拉斯加航空就是選擇永久封閉，從旅客的視角來看，內部就是正常的客艙座位設計。

在這起事件發生後，阿拉斯加航空宣布暫時停飛所有65架波音737 Max-9飛機，進行維護及安全檢查，部分飛機已獲准恢復載客。美國聯邦航空總署下令停飛部分同型飛機，稱全球將有171架飛機受到影響。

波音公司則是發布聲明稿表示，「安全是公司首要優先事項，我們對於這起事件造成客戶及其乘客所造成的影響深表遺憾」，同意並完全支持聯邦航空當局要求立即對「與受影響飛機配置相同的737-9飛機」進行安全檢查的決定。

波音公司技術團隊正協助國家運輸安全委員會的調查，稱將與監管機構、客戶保持密切聯繫。