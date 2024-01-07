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日本災民暖舉超催淚！老夫婦對消防車「彎腰鞠躬」　拭淚感謝救援

▲▼日本石川縣輪島市災民大林豐夫婦，向來往的消防車揮手、鞠躬致敬。（圖／路透）

▲石川縣輪島市災民大林豐夫婦，向來往的消防車揮手、鞠躬致敬。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本石川縣能登半島1日發生規模7.6極淺層強震，不僅引來海嘯，當地包括民宅等許多建築物甚至慘遭震毀，導致許多災民只能前往避難所，然而由於避難所大多缺乏暖氣等設備，使得部分民眾選擇睡在車上避難，其中有一對老夫婦雖然滿面愁容、一無所有，但他們還是向經過的消防車舉手致敬、鞠躬感謝。

根據《路透社》，75歲的大林豐（音譯）和他73歲的妻子大林明子（音譯）來自石川縣輪島市，在令和6年能登半島地震中，親眼目睹他們的家園被毀、木屋慘遭地震震垮，原先他們前往由社區中心改建的避難所，不過當住宿一晚後，卻發現諸多難以適應的問題，包括難以習慣他人們的視線，也因此他們決定回家，睡在自己的小客車上。

▲▼日本石川縣輪島市災民大林豐夫婦，向來往的消防車揮手、鞠躬致敬。（圖／路透）

▲▼老夫婦棲身在座車上避難。（圖／路透）

▲▼日本石川縣輪島市災民大林豐夫婦，向來往的消防車揮手、鞠躬致敬。（圖／路透）

大林豐將車子座椅打斜，夫妻倆輪流睡在狹窄的椅座上，儘管棲身在座車上的避難生活已將近一周，但他們還是過著有一餐、沒一餐，依靠鄰居伸手救濟的生活，不過對於鄰居們將殘存的糧食分給他們，他們則心存感恩，大林明子捧起手中的飯糰端詳許久，雖然心境五味雜陳、明顯帶著哀傷，卻還是備受感動，夫妻倆分食著僅剩的2個小飯糰。

在這場強震中，仍有許多居民慘遭倒塌的建築物活埋。每逢有消防車響起陣陣警報聲趕往救災時，夫妻倆便會心存感激向消防車致敬，其中大林豐向駛來的消防車揮手、大林明子則對著消防車彎腰鞠躬，備受動容。

▲▼日本石川縣輪島市災民大林豐夫婦，向來往的消防車揮手、鞠躬致敬。（圖／路透）

▲▼鄰居將僅剩的2個小飯糰分給大林明子。（圖／路透）

▲▼日本石川縣輪島市災民大林豐夫婦，向來往的消防車揮手、鞠躬致敬。（圖／路透）

夫妻倆透過水桶收集汙水，清洗被當成廁所的水溝。他們向《路透社》表示，「其實面對其他人的目光，反而只會讓我們感到緊張、備受壓力，也因此才決定在車上生活，我們只是不喜歡跟很多人一起生活。」

日本氣象廳警告，7日晚間石川縣當地的降雨可能將轉為降雪，大雪恐將引發山崩等自然災害。

▼大林豐在向消防員表示感謝後哭泣。（圖／路透）

▲▼大林豐在向消防員表示感謝後哭泣。（圖／路透）

▲▼日本石川縣輪島市災民大林豐夫婦，向來往的消防車揮手、鞠躬致敬。（圖／路透）

▲大林豐用水桶收集汙水。（圖／路透）

《日本放送協會》指出，強震將當地民宅震垮、供水設施出現異常，加上電線因強震引發火災，考量到避難所往往缺乏暖氣等設備，部分居民們只好棲身在自家座車上，然而一旦因缺乏燃料而導致必須將暖氣關閉，恐將引發失溫症，而密閉空間也會引起一氧化碳中毒，專家呼籲民眾提高警覺。

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