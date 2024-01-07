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以色列宣稱擊殺加薩8000哈瑪斯戰士　布林肯出訪中東

▲▼ 美國國務卿布林肯。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以巴衝突仍在持續中，以色列宣稱，以軍光是在加薩北部就擊殺8000名哈瑪斯武裝份子。在此之際，美國國務卿布林肯警告，若不能阻止衝突在中東地區蔓延，將導致無止盡的暴力循環。

天空新聞報導，以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）稱目前已完成拆除哈瑪斯在加薩北部軍事架構的工作，繳獲數萬件武器及上百萬份文件，如今重點將會放在殲滅加薩中南部的哈瑪斯。而美國國務卿布林肯（Antony Blinken）承認，這場衝突到目前為止，已經有太多巴勒斯坦人喪命，特別是孩子們。

布林肯5日展開中東訪問行程，試圖解決日益緊張的情勢，避免衝突擴散的風險。他與土耳其、希臘領導人會晤後提到，期盼各國能夠運用自身影響力，盡可能確保局勢不會升溫，加薩戰爭取得控制符合幾乎所有中東國家的利益，解決危機的努力若是失敗收場，將導致無止盡的暴力循環，該區域人民將生活在局勢不安與衝突之中。

▲▼ 以巴衝突,加薩。（圖／路透）

▲加薩迄今超過2.2萬人喪命。（圖／路透）

布林肯指出，在以色列軍事行動持續的同時，美國正與盟友展開合作，看看能做些什麼來保護加薩平民。他也補充說明，以色列不希望看到局勢升級，但他們必須保護自己。

在哈瑪斯2023年10月7日對以色列發動攻擊後，以軍持續轟炸加薩。加薩則稱，以色列的軍事報復反擊造成超過2.2萬名巴勒斯坦人喪命。聯合國人道事務與緊急援助負責人葛瑞菲斯（Martin Griffiths）表示，加薩大部分地區早已被夷平變成瓦礫堆，變得無法居住，淪為死亡與絕望之地。

▼ 以色列持續在加薩走廊展開軍事行動。（圖／路透）

▲▼ 以色列持續在加薩走廊展開軍事行動。（圖／路透）

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