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大陸 大陸焦點 特派現場

陸國安部推出「反間諜漫畫」　第一章介紹「舉報電話」

▲▼大陸國安部推出漫畫，第一章介紹了舉報電話。（圖／翻攝大陸國安部）

▲大陸國安部推出《神隱特偵組》漫畫。（圖／翻攝大陸國安部）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家安全部近期推出第一部當代國安題材的連載漫畫《神隱特偵組》，找來大陸知名的「小安工作室」創作，並強調是改編自「神秘戰線」破獲的反間諜真實案例。不過，漫畫第一章大部分篇幅都在宣傳，介紹了國安部的微信公眾號，以及國安部的舉報電話、網站。

大陸國安部在微信公眾好上強調，「這部漫畫劇情燒腦、乾貨滿滿，講述了國安幹警們智鬥境外間諜的神奇故事，硬核作戰、熱血沸騰，展現了國家安全機關履行維護國家主權、安全、發展利益的神聖使命，全程高能、內容超燃！」

▼漫畫主角是大陸的國安幹警。

▲▼大陸國安部推出漫畫，第一章介紹了舉報電話。（圖／翻攝大陸國安部）

從漫畫的第一章中可以看見，漫畫主角都是國安機關的幹警，有專長偵查的小安、專長擒拿的丹丹，以及專長資訊的阿哲等人，他們是從各部門特別抽調的人才，組成了「神隱特偵組」，負責處理危害國家安全的重大案件。

不過，第一章實際上並沒有太多劇情，很大一部分的篇幅都是在宣傳，介紹了大陸國安部的官方微信公眾號，還有國安部門的舉報電話、舉報網站，教育大陸民眾若發現可疑情況，要透過相關管道採取行動。

▼漫畫的第一章沒有太多劇情，但介紹了大陸國安部的舉報電話。（圖／翻攝大陸國安部）

▲▼大陸國安部推出漫畫，第一章介紹了舉報電話。（圖／翻攝大陸國安部）

▲▼大陸國安部推出漫畫，第一章介紹了舉報電話。（圖／翻攝大陸國安部）

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