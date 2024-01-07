石川強震改變地貌！空拍顯示「海床露出」　海岸線陸地多出240公頃

▲石川縣珠洲市一帶海岸線的空拍照片。地震學家指出，強震導致海底被抬升為陸地。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本石川縣能登半島1日發生規模7.6的極淺層強震以後，至今大大小小餘震不斷，不僅引來海嘯、當地建築物毀損倒塌、道路坍方堵塞，其實也連帶影響周遭海岸地形，地殼隆起導致海岸線往海洋的方向移動200公尺，一夕間多出大面積土地，從空拍的照片也可以看到，消波塊後方多出一大片海灘。

根據日媒《讀賣新聞》、《共同社》，自從「令和6年能登半島大地震」發生以後，石川縣珠洲市、輪島市、志賀町長達85公里的海岸線出現關鍵性變化，地殼隆起導致原本是海岸的地方成為陸地，光是輪島市皆月灣周遭地表竟因此上升4公尺，整條海岸線被往海洋的方向推動200公尺。

至於珠洲市長橋町漁港則有大片海床裸露，就連設置在當地的海嘯觀測計如今也無法使用。

日本國土地理院以地球觀測衛星「ALOS-2」，透過電波照射地表的方式去計算地震前後的相關數據，結果顯示能登半島在地震後出現大面積地殼隆起的現象，導致半島北側沿岸大片海床裸露，受影響的海岸線長達85公里。

日本地理學會透過國土地理院的空拍相片分析，從珠洲市至輪島市一帶地形產生變化的海岸線約為50公里，地表受地震影響被抬升，使得海岸多出240公頃的陸地。廣島大學教授後藤秀昭表示，「（能登半島）周邊地帶數千年以來其實曾有過數次足以改變地形的強震，而此次同樣也出現足以改變地形的強震。」

至於《共同社》同樣也透過空拍發現，輪島市西北部大澤漁港周邊至門前町鹿磯一帶長達15公里的海岸線，在強震地表明顯被抬升，部分港灣地帶甚至成為陸地，露出原本藏在海裡的大片白色岩石，包括貝殼等。

名古屋大學地震火山研究教授山岡耕春驚嘆，「此次地殼隆起的現象比原先預估的還要更大，甚至比2007年能登半島地震還更驚人。」