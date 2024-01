客機萬呎高空突破洞！1聲巨響「男童襯衫被吸走」　母緊抱幸運撿命

▲美國阿拉斯加航空5日有一架班機在半空中窗戶被吹走。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

阿拉斯加航空一架載著177人飛往加州的波音737 Max 9客機,在5日起飛不久後,突然有大片窗戶在半空中飛走,導致機身破洞、機艙劇烈失壓,不得不迫降波特蘭國際機場。最近有乘客還原了這起意外的驚險過程,甚至還有一名小男孩的襯衫被吸出機艙。

據CNN報導,阿拉斯加航空從波特蘭飛往加州安大略的AS1282航班,在當地下午5時07分起飛不久後,一塊包括窗戶在內的面板突然在1萬6000英尺高空脫落飛走。

乘客林克爾(Kyle Rinker)描述,「這一切來得實在太突然了。我們才剛到高空,飛機的窗戶就飛走了。」乘客史密斯(Evan Smith)也告訴CNN,「我聽見我的左後方突然傳來一聲巨響,風聲呼嘯而過,接著氧氣罩就自動掉落到我們面前,嚇得大家馬上將氧氣罩戴上。」

從乘客史蒂芬妮金(Stephanie King)在網上發布的影片可見,飛機在空中「破了個洞」後,整個客艙立刻就進入失壓的狀況,一名小男孩的襯衫甚至因此被吸出機艙,還好他的母親緊緊將他抱在懷中,小男孩才沒一起被吸出艙外。

ATC Audio from Alaska Airlines Flight 1282 after the emergency exit door blows off. #thecalm pic.twitter.com/HII1V0kvix