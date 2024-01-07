超髒！英10%人1年只洗毛巾1次　醫：小心私密處感染、香港腳找上門

▲英國有10%受訪者一年只洗2次毛巾。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

英國一項調查顯示，當地有近10%人一年只洗毛巾2次，而多數男性洗毛巾的頻率也比女性來得更少，令調查單位Showers to You不禁警告，英國有數百萬家庭可能因毛巾的衛生條件堪憂，而面臨皮膚過敏等其他健康問題。

據《每日郵報》報導，洗沐用品供應商Showers to You對2200名英國人進行調查，發現約有10%的人一年只洗2次毛巾。令人意外的是，男性中存在更糟糕的情況，有5%的男性坦言自己一年只洗一次毛巾，而女性的比例只有1%。

數據顯示，有67%人會根據毛巾的「視覺潔淨度」來決定是否要清洗毛巾，另有61%人會根據「毛巾的氣味」來判斷毛巾清洗的時機，而58%人則會根據「毛巾的使用次數」來洗毛巾。

▲醫師提醒，毛巾用3、4次就該洗了。（示意圖／CFP）

然而，有11%的受訪者承認，儘管英國國民保健署（NHS）建議人們應常常洗毛巾以避免細菌傳播，但他們根本不擔心細菌或衛生問題。

Showers to You創始人史密斯（Martin Smith）指出，浴室理論上應該是家裡最乾淨的地方之一，但調查表明許多人可能忽略了確保浴室衛生的關鍵一步，就是按照健康專家的建議，定期清洗毛巾，以確保家庭不會面臨潛在的健康風險。

皮膚科醫生哈米德（Hamdan Hamed）也表示，積聚水分的毛巾為細菌和真菌生長創造了有利環境，金黃色葡萄球菌等細菌可能造成皮膚感染，而念珠菌等真菌甚至可能引起俗稱「香港腳」的足癬、陰道感染等問題，因此他建議毛巾每使用3到4次就該洗了。