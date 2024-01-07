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垃圾桶詭倒水溝　警驚見裸女遭「塞桶棄屍」！頭斷血乾四肢失蹤

▲▼警戒線。（圖／CFP）

▲馬來西亞去年12月31日發現一名女子被人殺害、肢解後丟棄路邊。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞在2023年最後一天發生了一起令人震驚的恐怖兇殺案，一名年約20至30歲的女子被發現遭人殘忍殺害後，屍體被赤身裸體地丟棄在垃圾桶內，頭顱和四肢卻神祕失蹤。

綜合當地媒體報導，去年12月31日下午2時，警方接獲報案，聲稱亞羅牙也（Alor Gajah）前往淡邊（Tampin）的偏僻道路旁，有一個裝有奇異物體的垃圾桶被扔到了水溝。警方頓時覺得不對勁，立即派遣大批警力前往現場。

警方趕抵現場後，赫然發現垃圾桶內居然躺著一具被肢解的女屍，而這具屍體全身上下並沒有穿著任何衣物，只有一片紅布被放置在屍體下方，但死者的頭部、雙手和小腿卻不翼而飛。

警方透露，女屍被尋獲時，血漬已開始乾涸、屍體也已腐爛，因此警方判定其死亡時間介於一星期至10天之間，但由於死者身上沒有其他胎記或紋身，因此警方暫時還無法判斷其身份，只能初步判斷死者是年約20至30歲的女性。

警方進一步指出，由於發現殘肢的地點十分偏僻，四周也沒有住家，因此警方難以找到目擊者，但警方已將此案列為謀殺案，並將屍體送往附近醫院驗屍，以展開調查。警方也呼籲任何有親人失蹤的家屬到附近警局認屍或提供資料。

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