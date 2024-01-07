羽田改「專人監控」跑道闖入警示系統！　尋獲日航第2個黑盒子

▲運輸安全委員會表示，已經尋獲日航客機的第2個黑盒子。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本羽田機場2日發生2機相撞事故，儘管經調查確認是海保機聽錯指令誤闖跑道，但是在進入跑道後停留長達40秒，期間塔台的警示系統明明顯示提醒，但是管制員仍然未發現異狀，導致未能阻止憾事發生。國土交通省6日決定在塔台常態設置警示系統監控員，以防再度發生管制員漏看警示提醒的事件發生。此外，日航機的第二個黑盒子座艙語音紀錄器（CVR）已經尋獲。

根據《每日新聞》報導，塔台管制員接受調查時表示，2日當天對海保機下達在滑行道等待的指令後，便忙著調度其他飛機，因此儘管塔台設有飛機動態警示裝置，且當天裝置正常運作，但管制員仍未注意到海保機闖入跑道。

塔台的「跑道佔據監視支援功能」在偵測到飛機正準備降落的跑道上有其他機體進入時，塔台螢幕上的跑道會閃爍黃色，侵入機則會顯示紅色。管制員也可以透過該系統確認飛機的具體位置與動向，不過系統發出警示提醒時僅燈光閃爍，不會發出聲音。經過調查，2日事發當下系統正常閃爍，因此國土交通省不排除管制員漏看警示燈。

▲事發當天羽田機場跑道監視系統正常運作，管制員坦言未發現海保機闖入。（圖／CFP）

國土交通省事發後緊急調度人力，單獨派人全時監控「跑道佔據監視支援功能」，並在6日起決定改為常態實施，防止塔台漏看警報資訊，強化監控體制。

國土交通省判斷，當天「跑道佔據監視支援功能」正常運作，應該也有出現警示燈提醒，懷疑是因為管制員無暇顧及，因此才會決定常態增設專門監控該系統的人力配置。

國土交通省強調，並未規定管制員必須時時刻刻掌握所有飛機的具體位置，也沒有要求管制員必須緊盯「跑道佔據監視支援功能」的螢幕，飛機位置監控主要還是依靠目視，而監控系統則為輔助。

國土交通大臣齊藤鐵夫預計要在連休結束的10日公布新規，防止類似事件再度發生，而派人單獨監控「跑道佔據監視支援功能」則優先實施。羽田機場塔台的跑道與滑行道通常會各派1名管制員進行調度，而事件發生當下，負責C跑道「飛行場管制」的管制員資歷超過30年，負責滑行道「地面管制」的管制員資歷也超過15年。