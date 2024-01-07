海保機3人死因出爐！最年輕隊員「原定近期辦婚禮」　與愛妻永別

▲海保機燒毀的殘骸。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本羽田機場日航客機與海保機相撞事故一共造成5死16傷，警視廳6日對其中3人的遺體進行司法解剖，確認死因為巨大衝擊造成的「全身挫滅傷」，與先前已經解剖的2人死因相同。而最年輕的死者27歲石田貴紀2023年已經和妻子登記結婚，原定近日就要舉行婚禮，怎知卻從此天人永隔。

根據《每日新聞》報導，警視廳東京空港署搜查本部5日對海保機41歲副機長田原信幸、56歲整備員加藤重亮進行司法解剖，死因確認為強烈撞擊與壓力造成的全身挫滅傷。

▲日本航空JAL516班機2日在羽田機場起火燃燒。（圖／路透）



警視廳6日則針對27歲通信官石田貴紀、39歲搜索雷達士帯刀航以及47歲整備士宇野誠人等3人進行司法解剖，確認5名海保機隊員死因皆為全身挫滅傷。

▲海保機27歲通信官石田貴紀。（圖／翻攝自X）

根據《富士新聞網》報導，其中年紀最小的罹難者，27歲的通信士石田貴紀其實2023年才剛跟妻子登記結婚。而他位於櫪木縣老家的朋友則表示，石田本來打算在近日補辦婚禮，沒想到卻與妻子就此永別。

石田貴紀的另一名朋友指出，他從櫪木縣的高中畢業後，便進入海上保安廳工作，但是每當家人生日，都會特別排休，並招待父母到東京近郊的高級飯店，是眾人眼中的孝順兒子。