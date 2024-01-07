日地震災民腹瀉發燒「疑爆傳染病」　卻沒試劑無法判斷疾病

▲輪島市災民排隊領取食物。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

日本石川縣能登地區1日發生規模7.6強震，釀成至少126死560傷，重災區輪島市的避難所如今疑似發生傳染病，10人以上出現腹瀉與發燒等症狀，但由於沒有篩檢試劑，因此無法確認究竟是什麼疾病。

《讀賣新聞》引述輪島市政府說法報導，5日傍晚起多位災民出現症狀，大阪紅十字醫院醫療團隊接獲通報後，隔日上午開始進行診療，並且研判為傳染病，但卻因為缺乏篩檢試劑，無法確認究竟是何種疾病。

▲輪島市災情慘重，道路中斷、基礎設施毀壞。（上圖／達志影像／美聯社；下圖／路透）



目前，該避難所約70名災民之中，10人以上出現腹瀉與發燒等症狀，雖然狀況都屬於輕症，但為了謹慎起見，包括1歲幼童在內的一家五口都被隔離。

醫療團隊隊長、45歲的山崎順久醫師表示，「從過去的災害經驗來看，傳染病很容易在災區流行，希望各避難所能夠徹底採取對策。」

▲道路中斷是目前救災最大阻礙之一。（圖／路透）



另據《路透社》，這場強震摧毀基礎建設，導致北陸地區2.2萬戶家庭斷電，災區的網路連線、醫療用品及乾淨衛浴等都處於匱乏狀態，雨勢、巨石、土石流及道路中斷，不僅導致數十個偏遠社區與世隔絕，更大幅增添救災難度。

一位輪島市女性災民4日排隊領取食物時透露，「我們沒有自來水，上完廁所沒辦法洗手」，避難所還有一個看起來僅3周大的嬰兒，「似乎也沒有足夠的水或牛奶給這個寶寶。」由於餘震不斷，一些災民選擇睡在汽車裡，萬一再發生劇烈搖晃，就能立刻逃走。

日本首相岸田文雄4日承諾從國家預算中撥款約40億日圓（約新台幣8.5億元）用於救災，也要求加速重建災區主幹道，如此一來才能加大搜救活動。與此同時，日本自衛隊也把救災人員數量增加至5400人。