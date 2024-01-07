　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

在家一氧化碳中毒！女學生靠Apple Watch求救　保命3動作曝光

▲▼ Apple Watch。（圖／達志影像／美聯社）

▲女學生昏倒之前，用Apple Watch撥打SOS緊急電話獲救。（示意圖／達志影像／美聯社，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

美國德拉瓦州女學生納薩特卡（Natalie Nasatka）在家中感到極度疲憊，視線變得越來越模糊，最終失去意識昏倒。所幸在昏倒之前，她按下Apple Watch的SOS按鈕撥打911緊急求救電話，驚險保住一命。

美媒CBS News報導，當消防人員趕到現場的時候，整間屋內一氧化碳含量高達80%，推測發生這起事件的原因可能是加熱器故障，造成一氧化碳不斷外洩。納薩特卡被送上救護車後醒來，並稱應該要為自身和寵物安裝偵測器，是因為消防人員趕到並打開窗戶，寵物貓才得以存活。

熱水器故障、瓦斯外洩是冬季一氧化碳中毒主要原因之一，一氧化碳是無色無味的氣體，專家建議，所有家庭都應該要安裝一氧化碳偵測器。

Apple Watch「SOS緊急服務

蘋果表示，當用戶使用緊急SOS撥打電話時，Apple Watch會自動通報當地緊急服務中心並共享位置，且會向緊急聯絡人發送簡訊分享位置。蘋果官網操作如下：

1.按住側邊按鈕（數位錶冠下方的按鈕），直到「緊急服務電話」的圖示出現。
2.自左至右滑動「SOS緊急服務電話」圖示撥打緊急電話。
3.按住側邊按鈕不放，Apple Watch會發出警告聲並開始倒數，當倒數結束時，Apple Watch會致電緊急服務電話服務中心。即使處於靜音模式，Apple Watch也會發出警告聲。

▲▼ 。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲按住手錶的側邊按鈕（數位錶冠下方的按鈕），直到「緊急服務電話」滑桿出現為止 。（圖／翻攝自蘋果官網）

另外，Apple Watch「SOS緊急服務」也包括車禍偵測、跌倒偵測功能。

車禍偵測：Apple Watch Series 8、Apple Watch SE（第二代）、Apple Watch Ultra以上的錶款，可在偵測到嚴重車禍後，協助致電緊急服務中心與通知緊急聯絡人。
跌倒偵測：Apple Watch 4、Apple Watch SE以上的用戶有跌倒偵測功能，若偵測到嚴重跌倒，會輕點手腕、發出警示聲，並於顯示畫面提示，用戶可以選擇聯絡緊急服務或關閉提示，若手錶偵測到用戶沒有動作長達1分鐘，便會自動撥打緊急服務電話。

ET快訊
台中屁孩不爽進警局　丟汽油燒警車
3縣市「亮低溫燈10°C↓」　迎戰冷氣團連凍3天
林靖恩砸飯店突爆「身上只剩200元」！　連發詭異PO文
只有今天快搶！　超商飲品「買10送10」
鳳梨1晚被逼行房10次！　32歲生日宣布「拚龍寶寶」
特斯拉越線被公審「停什麼狗屎樣」　車主現身回擊：不爽歡迎砸車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

石川強震改變地貌！空拍顯示「海床露出」　海岸線陸地多出240公頃

垃圾桶詭倒水溝　警驚見裸女遭「塞桶棄屍」！頭斷血乾四肢失蹤

70歲美防長祕密住院多天「連拜登也不知情」　首發聲明回應

陪練車爆爭吵！妻突停隧道喊「我要下車」　他急壞賞一巴掌

在家一氧化碳中毒！女學生靠Apple Watch求救　保命3動作曝光

日地震災民腹瀉發燒「疑爆傳染病」　卻沒試劑無法判斷疾病

羽田改「專人監控」跑道闖入警示系統！　尋獲日航第2個黑盒子

美國會大廈襲擊案屆3周年　3名通緝犯被捕到案

日本加賀屋強震停業　停水期間「超狂服務」曝光！暖哭一票網友

客機高空破大洞！專家提醒「1動作」很重要：指示燈熄滅也要做

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

妹子開箱懶人紋眉貼紙　把毛全剃了...成果超意外

王心凌x周深唱跳《睫毛彎彎》　突演小劇場：我們是敵人XD

男大生遭「冰錐插入頭骨」亡 瞬間倒地驚悚影片曝

女鑰匙鎖車廂求助車行稱弱女子　見面後老闆靦腆笑：很漂亮捏！

國一晚間轎車翻覆！32歲男飛出車外「腦組織外溢」當場身亡

石川強震改變地貌！空拍顯示「海床露出」　海岸線陸地多出240公頃

垃圾桶詭倒水溝　警驚見裸女遭「塞桶棄屍」！頭斷血乾四肢失蹤

70歲美防長祕密住院多天「連拜登也不知情」　首發聲明回應

陪練車爆爭吵！妻突停隧道喊「我要下車」　他急壞賞一巴掌

在家一氧化碳中毒！女學生靠Apple Watch求救　保命3動作曝光

日地震災民腹瀉發燒「疑爆傳染病」　卻沒試劑無法判斷疾病

羽田改「專人監控」跑道闖入警示系統！　尋獲日航第2個黑盒子

美國會大廈襲擊案屆3周年　3名通緝犯被捕到案

日本加賀屋強震停業　停水期間「超狂服務」曝光！暖哭一票網友

客機高空破大洞！專家提醒「1動作」很重要：指示燈熄滅也要做

石川強震改變地貌！空拍顯示「海床露出」　海岸線陸地多出240公頃

斗六市第四屆縣市長盃國際三級棒球錦標賽　101隊齊聚爭霸

曝柯文哲支持者就是「選爽的」　她示警：這股力量會延續到2026

屁孩車手被傳喚做筆錄　走出警局竟撂2男燒偵防車！囂張下場曝

新北「3落羽松秘境」首曝光！數百棵染紅、倒映池畔超仙　搭車就到

垃圾桶詭倒水溝　警驚見裸女遭「塞桶棄屍」！頭斷血乾四肢失蹤

今永昇太爭奪戰　天使隊最有希望搶下

70歲美防長祕密住院多天「連拜登也不知情」　首發聲明回應

批柯文哲切割毫無誠信　賴清德競總：民眾黨內還有多少馬治薇？

約女友來房間「小阮經天」2天後提分手！認受不了：頂級臭味 楊鎮吐苦衷

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

國際熱門新聞

日航班機相撞　「8分鐘震撼影片」曝光

南韓加氣站氣爆5傷　波及14房14車

日航爆炸班機延誤　她收到「神秘信封」快哭了

石川深夜又地震　震度達6弱

日本加賀屋強震停業　超狂服務曝光

別再摺千羽鶴送災區　日記者：都是垃圾

石川縣宣布進入「緊急狀態」

雙胞胎差40分鐘「年齡差1歲」　爸卻嗨翻了

金正恩發電報慰問災民　日本感謝

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

飛機破大洞！專家提醒「1動作」保命

工程師老公性慾太強　人妻付2萬徵求小三

窗戶半空遭吹走　美監管機構下令停飛波音737-9

女偽裝護士闖入醫院　謊稱打疫苗將新生兒偷走

更多熱門

相關新聞

美國會大廈暴動3周年　3通緝犯被捕

美國會大廈暴動3周年　3通緝犯被捕

美國當局今天宣布逮捕3名通緝犯，他們與2021年1月6日國會大廈襲擊事件有關；前總統川普的支持者攻擊國會大廈如今已屆3週年。

飛機破大洞！專家提醒「1動作」保命

飛機破大洞！專家提醒「1動作」保命

川普對中國加徵關稅　拜登考慮延長

川普對中國加徵關稅　拜登考慮延長

窗戶半空遭吹走　美監管機構下令停飛波音737-9

窗戶半空遭吹走　美監管機構下令停飛波音737-9

即／窗戶脫落　阿拉斯加航空停飛波音737 Max-9

即／窗戶脫落　阿拉斯加航空停飛波音737 Max-9

關鍵字：

Apple WatchSOS北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

捕獲野生男星市場擺攤賣雞腿

工程師屁股滲血2年！一脫褲「掉出整串蓮霧」　屎都出不來

尼克妹藏臉5年「公開真面目」！

彌月禮「1驚喜」難處理　全場認同

2024上半年「財運最好」3大星座

今雨區擴大！　挑戰「強烈冷氣團」跌破10℃時間曝

國一北上晚間嚴重車禍！1人噴飛倒地

主管休育嬰假前性侵女下屬：給我當獎勵

連2波降溫「探11度」！冷氣團最強時間出爐　投票日2地有雨

人氣女優香水純拋震撼彈　將無限期停工

日航班機相撞　「8分鐘震撼影片」曝光

男大生遭「冰錐插入頭骨」！瞬間倒地影片曝

國一晚間轎車翻覆！32歲男「腦組織外溢」亡

只有今天！超商飲品「買10送10」爽喝

嫩妹吃火鍋「拔陰毛丟鍋裡」　敲詐3倍賠償

更多

最夯影音

更多
高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝
深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面