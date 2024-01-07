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日本加賀屋強震停業　停水期間「超狂服務」曝光！暖哭一票網友

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲經歷強震後，加賀屋員工仍不遺餘力地服務旅客，貼心舉動大獲好評。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

日本能登半島2024年元旦發生規模7.6強震，位在石川縣七尾市的知名百年溫泉旅館加賀屋也受到影響停業。不過當地日本人透露，加賀屋在地震後除了提供毛毯、點心等、幫客人進入飯店房間拿行李，甚至在當地全面停水的時刻，加賀屋廁所依舊能夠使用，全靠員工貼心接力搬運用水，就為了服務客人。消息曝光後，引發熱烈討論。

日媒マネーポストWEB報導，加賀屋1906年開業至今超過百年歷史，儘管入住費用並不便宜，但仍在飯店旅館百大評選排行榜連續36年奪下榜首，是許多旅行愛好者心中「一生至少要住一次」的地點，日本昭和天皇與平成天皇也住過這裡。這背後的原因或許與其致力提供顧客賓至如歸的體驗有關，前任老闆娘小田孝的待客之道就是「不向客人說『不可能』」，其服務精神延續至今，就連這次強震過後也不例外。

旅客透露，在地震發生後，員工立刻引導客人避難。日本漫畫家「くぼこまき」當天就住在加賀屋姊妹店和之風，稱當時加賀屋不僅立刻送上大量毛毯與棉被，也提供點心和飲料，當她辦理退房手續時，加賀屋工作人員替房客們進入已經出現裂縫的飯店房間拿取行李，且因岳父腳部不適，員工立刻準備輪椅，並在一行人準備搭乘巴士離開時，又給了高級點心與護身符。

不只如此，其實七尾市在地震發生後全面停水，但加賀屋的廁所卻能繼續使用，原來是因為加賀屋工作人員們接力搬運用水，讓房客能夠使用廁所。最後巴士出發時，加賀屋員工排成一列鞠躬，說著路上小心，目送旅客離開。這一切讓她感到非常驚訝，直呼「在這樣的非常時期，也能為了客人做到這種程度」。

「くぼこまき」的這篇文章獲得熱烈回響，加賀屋的貼心之舉讓許多網友留言大讚，「眼淚忍不住掉下來了」、「不愧是加賀屋」、「長期拿下日本第一的理由」。

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