　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

客機起飛「窗戶機身飛走」破大洞　專家：繫好安全帶很重要

記者詹雅婷／綜合報導

美國阿拉斯加航空一架波音737 Max 9客機起飛後，機上一大片窗戶與大塊機身遭吹走，機身破大洞，緊急迫降。飛安專家直言，這起事件顯示出乘客坐在飛機座位繫好安全帶的重要性，即便指示燈已經熄滅，最好還是把安全帶繫上。

綜合路透等報導，這架阿拉斯加航空編號1282班機5日起飛，從波特蘭機場飛往加州安大略市（Ontario），但一大片窗戶連著機身突然整塊脫落飛走，機身開了大洞，機艙內劇烈失壓，氧氣面罩降下，班機最後迫降於波特蘭。

幾名匿名乘客向FOX 12表示，飛機氧氣面罩在劇烈失壓後立刻降下，許多人在等待迫降時已經戴上氧氣罩。一名乘客還表示，距離機身受損位置最近的一名兒童，因為突然減壓，襯衫被吸出窗外，一名孩子必須被母親抱在座位上，還有人的手機被吸出飛機外。

▲▼ 阿拉斯加航空客機因窗戶飛走緊急迫降。（圖／翻攝自X）

▲阿拉斯加航空客機因窗戶飛走緊急迫降。（圖／翻攝自X）

安柏瑞德航太科技大學飛安專家布里克豪斯（Anthony Brickhouse）表示，此種快速減壓的情況屬於重大安全事件，「（噪音）一定很大聲，風會灌入機艙……當時一定很可怕」，這也顯示出乘客搭機繫好安全帶的重要性，即便指示燈熄滅，最好還是繫上安全帶。

布里克豪斯也說，這是非常嚴重的狀況，且情況原本可能會更糟，假如當時剛好有乘客坐在機身窗戶突然飛走旁邊的那個座位，且沒繫上安全帶，後果不堪設想。

事發後，阿拉斯加航空公司宣布旗下波音737-9機隊暫時停飛，美國聯邦航空總署也發文證實，要求部分波音737 MAX 9飛機繼續飛行之前立即進行檢查。

►美177人客機「整片窗戶」半空中吹走！　乘客戴氧氣罩迫降畫面曝
►快訊／客機窗戶空中脫落　阿拉斯加航空：暫時停飛波音737 Max-9
►窗戶半空遭吹走　美監管機構下令停飛波音737-9

ET快訊
她嫌彌月禮盒「藏1驚喜」超難處理！　全場認同：真的多餘
5旬男牙痛就醫「驚見10顆牙根蛀牙」　竟然和養生行為有關
安心亞「正面倒三角全是洞」！解放北半球　公開激瘦菜單
黑色煉獄！　噁心重油污染半個台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國會大廈襲擊案屆3周年　3名通緝犯被捕到案

日本加賀屋強震停業　停水期間「超狂服務」曝光！暖哭一票網友

客機高空破大洞！專家提醒「1動作」很重要：指示燈熄滅也要做

英媒：哈瑪斯握有大量中國武器　可提高打擊致命率

川普對中國3000億美元商品加徵關稅　拜登考慮延長

以色列軍方：已「拆除」加薩北部哈瑪斯指揮機構

日航班機相撞「8分鐘震撼影片」曝！　乘客拿行李被大聲喝止

窗戶半空遭吹走　美監管機構下令停飛波音737-9

烏克蘭東部城鎮遭飛彈攻擊　11人喪生

丹麥：預計2024年第2季向烏克蘭移交F-16戰機

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

男大生遭「冰錐插入頭骨」亡 瞬間倒地驚悚影片曝

妹子開箱懶人紋眉貼紙　把毛全剃了...成果超意外

王心凌x周深唱跳《睫毛彎彎》　突演小劇場：我們是敵人XD

國一晚間轎車翻覆！32歲男飛出車外「腦組織外溢」當場身亡

女鑰匙鎖車廂求助車行稱弱女子　見面後老闆靦腆笑：很漂亮捏！

美國會大廈襲擊案屆3周年　3名通緝犯被捕到案

日本加賀屋強震停業　停水期間「超狂服務」曝光！暖哭一票網友

客機高空破大洞！專家提醒「1動作」很重要：指示燈熄滅也要做

英媒：哈瑪斯握有大量中國武器　可提高打擊致命率

川普對中國3000億美元商品加徵關稅　拜登考慮延長

以色列軍方：已「拆除」加薩北部哈瑪斯指揮機構

日航班機相撞「8分鐘震撼影片」曝！　乘客拿行李被大聲喝止

窗戶半空遭吹走　美監管機構下令停飛波音737-9

烏克蘭東部城鎮遭飛彈攻擊　11人喪生

丹麥：預計2024年第2季向烏克蘭移交F-16戰機

日本《我推的孩子》星野愛連帽外套　10萬針刺繡把小愛穿身上

美國會大廈襲擊案屆3周年　3名通緝犯被捕到案

「小寒」3生肖財運旺　5星座桃花來了

Jennie、Rosé都在畫柔和桃腮紅！DIOR超顯嫩　NARS一抹整年好氣色

日本加賀屋強震停業　停水期間「超狂服務」曝光！暖哭一票網友

重油污染半個台灣！綠島漂到東北角　貢寮「整片黑了」

選戰煙哨味濃！江肇國辦親子音樂會　羅廷瑋請江啟臣陪掃街

金門鵲山圓環前自撞！男恍神失控衝對向　猛撞號誌桿「車頭爛毀」

5旬男牙痛就醫「驚見10顆牙根蛀牙」　竟然和養生行為有關

安心亞「正面倒三角全是洞」唱跳穿超辣！解放北半球 公開激瘦菜單

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

國際熱門新聞

南韓加氣站氣爆5傷　波及14房14車

日航班機相撞　「8分鐘震撼影片」曝光

日航爆炸班機延誤　她收到「神秘信封」快哭了

石川深夜又地震　震度達6弱

別再摺千羽鶴送災區　日記者：都是垃圾

石川縣宣布進入「緊急狀態」

雙胞胎差40分鐘「年齡差1歲」　爸卻嗨翻了

金正恩發電報慰問災民　日本感謝

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

工程師老公性慾太強　人妻付2萬徵求小三

孕媽產檢被診斷死胎　1個月後奇蹟出現

女偽裝護士闖入醫院　謊稱打疫苗將新生兒偷走

窗戶半空遭吹走　美監管機構下令停飛波音737-9

塔台忽略海保機　「關鍵2分鐘」通聯曝

更多熱門

相關新聞

川普對中國加徵關稅　拜登考慮延長

川普對中國加徵關稅　拜登考慮延長

3名知情人士透露，拜登政府考慮延長川普執政時期對中國大陸約3000億美元進口商品開徵的高關稅，打算提高電動車與部分關鍵礦產的關稅。拜登現階段尚未做出最終決定，預計將在未來數周內公布。

窗戶半空遭吹走　美監管機構下令停飛波音737-9

窗戶半空遭吹走　美監管機構下令停飛波音737-9

即／窗戶脫落　阿拉斯加航空停飛波音737 Max-9

即／窗戶脫落　阿拉斯加航空停飛波音737 Max-9

川普被禁參選提上訴　美最高法院同意審理

川普被禁參選提上訴　美最高法院同意審理

阿拉斯加航空「整片窗戶」半空中吹走

阿拉斯加航空「整片窗戶」半空中吹走

關鍵字：

阿拉斯加航空客機北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

捕獲野生男星市場擺攤賣雞腿

工程師屁股滲血2年！一脫褲「掉出整串蓮霧」　屎都出不來

尼克妹藏臉5年「公開真面目」！

國一北上晚間嚴重車禍！1人噴飛倒地

今雨區擴大！　挑戰「強烈冷氣團」跌破10℃時間曝

2024上半年「財運最好」3大星座

連2波降溫「探11度」！冷氣團最強時間出爐　投票日2地有雨

國一晚間轎車翻覆！32歲男「腦組織外溢」亡

男大生遭「冰錐插入頭骨」！瞬間倒地影片曝

主管休育嬰假前性侵女下屬：給我當獎勵

嫩妹吃火鍋「拔陰毛丟鍋裡」　敲詐3倍賠償

人氣女優香水純拋震撼彈　將無限期停工

南韓加氣站氣爆5傷　波及14房14車

小商人「X同學條款」貼文被無預警下架！　爆氣：越刪我掛越多

日航班機相撞　「8分鐘震撼影片」曝光

更多

最夯影音

更多
高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝
深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面