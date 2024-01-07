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英媒：哈瑪斯握有大量中國武器　可提高打擊致命率

▲▼ 以巴衝突。（圖／路透）

▲消息人士透露，以色列發現的中製武器、火藥和通訊設備品質精良，無論是等級或數量對哈瑪斯而言都是「前所未見」。（圖／路透）

中央社記者陳韻聿倫敦6日專電

英國媒體報導，以色列國防軍（IDF）在加薩（Gaza）地區的調查顯示，伊斯蘭激進軍事組織「哈瑪斯」握有大量中國製武器和裝備，包括95式突擊步槍、87式自動榴彈發射器、步槍瞄準鏡。

此外，還有可用於美式M16步槍的彈藥筒，以及軍用通訊設備。以色列方面正追查相關武器設備流向哈瑪斯的管道，包括是否經由第三方、或是中國直送。

一名以色列情報單位消息人士告訴英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph），發現哈瑪斯握有大量中製武器令人驚訝，因為在以哈戰爭爆發前，以中關係「非常好」。

這名人士指出，以色列方面發現的中製武器、火藥和通訊設備品質精良，無論是等級或數量對哈瑪斯而言都是「前所未見」。

根據報導，IDF發現這些武器附帶具情報和通訊功能的裝置，可能有助哈瑪斯在其複雜地下隧道系統活動。

哈瑪斯去年10月7日突襲以色列，以色列於8日正式向哈瑪斯宣戰。就公開發言而言，北京對以色列的自我防衛權態度保留，且未曾明確譴責哈瑪斯暴行。

以哈戰爭爆發前，中國在中東地區動作頻頻，試圖擴大在政治、經貿、科技等領域的影響力，有與美國較勁之勢，但IDF在哈瑪斯控制的加薩發現大量中式武器可能給北京帶來外交與戰略難題。

前北大西洋公約組織（NATO）分析師、英國巴斯大學（University of Bath）資深安全事務講師柏利（Patrick Bury）指出，問題重點是，中方是否知道相關武器裝備將流向哈瑪斯。

柏利說，儘管不屬於重武器，IDF發現的中製現代專業步兵武器裝備的重要性仍不容小覷。他舉例，自動榴彈發射器即能大幅提高哈瑪斯的打擊致命率。

考量伊朗參與訓練和武裝哈瑪斯，柏利認為，伊朗很有可能在哈瑪斯取得相關武器裝備的過程中扮演一定角色。

他指出，若數量很大，這最有可能是國家級行為者涉入其中，而這個國家級行為者最有可能是伊朗。一個可能的路徑是，伊朗向中國購買，接著相關武器裝備流向哈瑪斯。

「中國不會喜歡伊朗方面這樣處理他們（中國）的裝備。」柏利說，事關各方互信及外界觀感。

報導指出，過去在反西方帝國主義的旗幟下，北京曾參與武裝和訓練巴勒斯坦組織，但在1992年以中正式簽署建交公報、宣布建立大使級外交關係後，北京對巴勒斯坦的支持減弱。

如今，中國是以色列前3大貿易夥伴；總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）任內，中國在以色列基礎建設發展扮演重要角色，有中資或中企參與的項目包括海港和輕軌網絡。

不過，前述以色列情報單位消息人士認為，去年10月哈瑪斯突襲以色列、以色列向哈瑪斯宣戰後，中方對以色列的態度發生「戲劇性轉變」，從表達好感、欣賞，急轉直下為「反猶」。這名人士說，北京正往與過去完全相反的方向給民眾洗腦，且速度堪稱前所未見。

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