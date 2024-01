南韓加氣站氣爆「火舌沖天」波及14房14車　全因員工違規移車

記者趙蔡州/綜合報導

南韓江原道平昌郡1日晚間9點多發生恐怖爆炸事故,當地一間LPG(液化石油氣)加氣站因為液化石油氣外洩,進而引發巨大爆炸,甚至連300公尺外的車輛都遭到爆炸波及,事故造成2人重傷、3人輕傷,詳細原因警方正在調查中。

綜合韓媒報導,平昌郡一間加氣站1日晚間9點多發生爆炸事故,附近監視器與行車紀錄器拍下的影片可看見,液化石油氣外洩後蔓延到馬路上,不久後突然發生巨大爆炸,現場瞬間陷入一片火海,

消防人員趕到後,發現現場有一名路過的63歲貨車駕駛、從附近電影院走出的36歲路人遭火勢波及受重傷,另外加氣站對面旅館有2名旅客與1名外送員受輕傷,5人均送醫治療。

事故還造成停在加氣站內的槽車起火,停在站外的車輛一樣遭到火舌波及,連300公尺外的車輛都受到影響。根據當地消防隊統計,事故總共波及周邊14間建築及14輛車,造成28人因為房屋損毀無家可歸。

▲江原道平昌LPG加氣站氣爆發生大火,造成 5人輕重傷送醫。(圖/翻攝自YouTube)

警方與相關單位介入調查後,發現事故發生前,加氣站站在向氣槽車輸送液化石油氣,有員工疑似在液化石油氣輸送未完成的情況下,違反安全規定移動車輛,導致液化石油氣從輸送管洩漏,

警方調查認為,液化石油氣洩漏至少持續20多分鐘,現場3名加氣站員工應有發現氣體外洩,但卻沒有向警方或消防部門通報,也沒有跟周邊居民示警。事件責任歸屬、賠償等細節仍有待當地政府與警方釐清。

