南韓加氣站氣爆「火舌沖天」波及14房14車　全因員工違規移車

記者趙蔡州／綜合報導

南韓江原道平昌郡1日晚間9點多發生恐怖爆炸事故，當地一間LPG（液化石油氣）加氣站因為液化石油氣外洩，進而引發巨大爆炸，甚至連300公尺外的車輛都遭到爆炸波及，事故造成2人重傷、3人輕傷，詳細原因警方正在調查中。

綜合韓媒報導，平昌郡一間加氣站1日晚間9點多發生爆炸事故，附近監視器與行車紀錄器拍下的影片可看見，液化石油氣外洩後蔓延到馬路上，不久後突然發生巨大爆炸，現場瞬間陷入一片火海，

消防人員趕到後，發現現場有一名路過的63歲貨車駕駛、從附近電影院走出的36歲路人遭火勢波及受重傷，另外加氣站對面旅館有2名旅客與1名外送員受輕傷，5人均送醫治療。

事故還造成停在加氣站內的槽車起火，停在站外的車輛一樣遭到火舌波及，連300公尺外的車輛都受到影響。根據當地消防隊統計，事故總共波及周邊14間建築及14輛車，造成28人因為房屋損毀無家可歸。

▲江原道平昌LPG加氣站氣爆發生大火，造成 5人輕重傷送醫。（圖／翻攝自YouTube）

警方與相關單位介入調查後，發現事故發生前，加氣站站在向氣槽車輸送液化石油氣，有員工疑似在液化石油氣輸送未完成的情況下，違反安全規定移動車輛，導致液化石油氣從輸送管洩漏，

警方調查認為，液化石油氣洩漏至少持續20多分鐘，現場3名加氣站員工應有發現氣體外洩，但卻沒有向警方或消防部門通報，也沒有跟周邊居民示警。事件責任歸屬、賠償等細節仍有待當地政府與警方釐清。

Residents of a neighborhood in the city of Pyeongchang in South Korea thought that fog had descended on them due to the weather.pic.twitter.com/QTIXsXMHJ8 .But they discovered too late that this was not fog, but rather gas leaking from the liquefied gas station near them. The… — someone (@Sadenss) January 3, 2024