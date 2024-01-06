女子偽裝護士闖入醫院！　向母親謊稱打疫苗「偷走新生兒」

▲ 薩爾瓦多一名女子假扮成護士，將一名新生兒偷走。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

薩爾瓦多一名女子日前假扮成當地一家醫院的護士，向一名新生兒母親謊稱要將嬰兒帶去打疫苗，便將嬰兒抱走。沒想到，後來她竟將嬰兒裝在背包中，直接離開醫院，所幸後來警方經過2個小時的搜索，成功找回嬰兒，不過該名女子目前卻仍在逃，全案正在持續進行調查當中。

根據《紐約郵報》、《太陽報》等外媒綜合報導，薩爾瓦多聖米格爾州新瓜達盧佩一名女子，12月30日凌晨5點30分左右，偽裝成當地聖胡安德迪奧斯醫院（Hospital de San Juan de Dios）護士，向一名新生兒母親謊稱要將嬰兒帶去打疫苗，便將嬰兒抱走。而當時該名女子抱走嬰兒後，將其裝進背包內，之後便直接離開醫院。

直到後來院內真正的護士前往該母親的病房，母親才發現自己被騙，立刻打電話報警求助。

所幸經過警方2個小時的搜索後，成功在距離醫院約15英里（約24公里）的地方，找到嬰兒的下落，並逮捕了一對假冒是嬰兒父母的男女。事後警方發布聲明表示，「我們正在繼續尋找那位偽裝護士的婦女，以及其他可能參與其中的人。」

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