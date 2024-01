快訊／客機窗戶空中脫落　阿拉斯加航空：暫時停飛波音737 Max-9

▲阿拉斯加航空客機因窗戶飛走緊急迫降。(圖/翻攝自X)

記者張寧倢/編譯

美國阿拉斯加航空(Alaska Airlines)一架載有177人、編號AS1282的波音737 Max-9客機,5日晚間一片窗戶在半空中脫落飛走,導致機身開了大洞,機艙內劇烈失壓,氧氣面罩也降下供乘客使用,班機最後迫降於波特蘭。事件發生後,阿拉斯加航空公司聲明,將暫時停飛所有65架波音737 Max-9。

阿拉斯加航空編號AS1282航班5日從波特蘭國際機場(Portland International Airport)出發前往加州安大略市(Ontario),但起飛不久後,隨即發生飛機窗戶在半空中掉落飛走的事故,緊急返航迫降波特蘭,並未傳出人員傷亡。

阿拉斯加航空執行長Ben Minicucci於當地5日晚間11時40分發布聲明,繼今晚1282航班事件之後,公司決定採取預防措施,暫時停飛65架波音737 MAX-9飛機的機隊,只有當每架飛機完成全面維護和安全檢查後才會恢復使用,「我們預計所有檢查將在未來幾天內完成。」

波音737 MAX機型曾於2018年、2019年接連發生印尼獅航與衣索比亞航空空難,分別造成189、157人喪生。台灣交通部民航局2019年3月發布適航指令,停止波音737 MAX-8與737 MAX-9飛入、飛越及飛出我國,並停止此機型相關飛航計畫申請,當時報導指出,國內航空公司皆未購買737 MAX。

