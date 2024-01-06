男搭機上廁所「一直沒出來」　空服員開門驚見遺體！全機改道降落

▲ Jet2航空一名乘客被發現陳屍機上廁所內。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國廉價航空公司Jet2一架客機2日正從西班牙飛往英國，一名男性乘客卻被發現陳屍在廁所裡，飛機因此被迫改道，緊急降落愛爾蘭。

《鏡報》報導，Jet2一架客機2日從西班牙特內里費島（Tenerife）飛往英國曼徹斯特途中，有乘客注意到一名男子進廁所後遲遲沒有出來，向空服員通報後，空服員開門便發現他已經死亡，飛機因此緊急降落於愛爾蘭的科克機場。

Jet2發言人向該報證實，「1月2日星期二自內里費島飛往曼徹斯特的LS918航班，由於一名乘客需要醫療協助，不得不降落科克機場。遺憾的是我們已經確認，儘管訓練有素的工作人員得知此事後立即介入，這名乘客仍不幸去世。這對機組員來說是非常困難的情況，我們要感謝他們的努力。在這段艱難時刻，我們與乘客的親友同在。」

機上一名乘客受訪說明，她丈夫通知空服員，有人在廁所裡待了很久，還以為對方死了，沒想到竟是真的，認為機組員應該更頻繁檢查廁所，這名男子也許就能免於一死。

這架班機原定2日晚間8點半降落曼徹斯特，改道科克機場後，乘客被安排搭另一架飛機於隔日凌晨1點半抵達。