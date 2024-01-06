病主法上路五周年！簽署預立醫療決定人數倍增「仍未達1%」

▲病主中心於110年攜手北市聯醫共同開發聾人聽障者的友善諮商模式。（圖／病人自主研究中心）

記者洪巧藍／台北報導

《病人自主權利法》實施至今邁入5周年，統計至去年底累積簽署人數達6.8萬人，且簽署量逐年增加，不過，病人自主研究中心指出，台灣將於2025年步入超高齡社會，做為長照最後一哩路及社會重要安全防線的病主法，目前國內成年人總簽署比例未達1%，仍有非常大的努力空間。

亞洲第一部完整保障醫療自主權與生命尊嚴的《病人自主權利法》於2019年1月6日施行，內容保障成年且心智健全者可透過完成預立醫療照護諮商（簡稱ACP），並簽署預立醫療決定（簡稱AD）來保障自己在面臨五種重大疾病（末期病人、永久植物人、不可逆轉昏迷、極重度失智及其他政府公告疾病）時的醫療自主權，守護告別時刻的生命品質與尊嚴。

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▲簽署預立醫療決定的流程。（圖／病人自主研究中心簡介）

病主法上路滿5周年，病主中心指出，截至112年底累積總簽署人數達6萬8千人，112年單年度簽署量約2萬4千多人，和前年1萬2千多人相比，簽署數顯著增加，分析原因，推測為疫情緩和、各界共力努力、政府獎勵措施、民眾意識逐漸抬頭等因素造成簽署數明顯變化。

不過，統計國內成年人約1960萬人，換算下來目前總簽署量僅不到1%，台灣即將步入超高齡社會，簽署量的提升確實迫在眉睫。此外，預立醫療照護諮商的友善程度與「合理調整措施」的實踐，更是關乎弱勢者是否能完整受到病主法保障的關鍵。弱勢者極易因疾病纏身、資訊落差，及其身障狀況造成溝通與行動困境，難以完成諮商並簽署，進而被排除在權利保障之外。

▲簽署預立醫療決定書，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

病主中心持續於民間募集資源，推動「弱勢創新服務方案」，並依照聯合國《身心障礙者權利公約》(CRPD)的合理調整措施原則來設計方案內容，除募集善款補助弱勢者與其家人的諮商費用外，更與北中南東23家綠色通道醫院夥伴，及7家社福單位夥伴共同開發、推廣多元的預立醫療照護諮商友善模式。

其內容包含：為臥床病友提供到宅諮商、為聽障／聾人朋友ACP提供手語翻譯等，使其更符合各族群的需求，並建立完整資源媒合體系讓服務可近性大幅提升。至今已幫助超過一千名弱勢者與其家人完成「終身大事」，更創造許多感動的生命故事。

病主中心指出，我方樂見政府單位有機會開放更多免諮商費的可能，而降低門檻同時必須注重相關配套，因量的提升易忽略預立醫療照護諮商的品質及對弱勢者的友善措施，可能變相造成當事人仍未能完整理解簽署內容，或後續面臨最後一哩路時仍不知所措的狀況。

病主中心呼籲，相關單位給予第一線的預立醫療照護諮商團隊更大的支持與能量、推出完善的ACP品質檢核制度並建置完整的病主法善終啟動SOP，並持續共力提升一般民眾的死亡識能，兼顧量與品質的同時提升，為未來超高齡社會及下一個五年扎根。

▲▼病主法為何不是安樂死？（上）《安寧緩和醫療條例》與《病人自主權利法》的差異（下）。（圖／病人自主研究中心簡介）