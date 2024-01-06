伊朗爆炸近百死！　美情報曝：幕後黑手是伊斯蘭國阿富汗分支

▲ 伊朗追悼蘇萊曼尼的儀式上因連環爆炸造成重大傷亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗已故軍事將領蘇萊曼尼（Qassem Suleimani）遇刺屆滿4周年，3日的追悼儀式卻發生連環爆炸，造成近百人死亡，當局已逮捕11名嫌犯。而《路透》根據美國情報獨家報導，這起事件幕後黑手就是伊斯蘭國（ISIS）在阿富汗的分支。

2名熟悉情報的消息人士5日向《路透》透露，美國攔截的通訊內容證實，伊斯蘭國的阿富汗分支組織3日在伊朗東南部城市克爾曼（Kerman）製造這2起爆炸，造成近百人死亡。

這是伊朗自1979年伊斯蘭革命以來傷亡最慘重的爆炸事件，使得因以哈戰爭、伊朗支持的葉門反抗軍「青年運動」襲擊紅海商船引發的地區緊張加劇。

伊斯蘭國4日聲稱對爆炸負責，稱2名穿戴自殺式炸彈腰帶的特工在蘇萊曼尼的追悼會上發動襲擊，但未點名該組織在阿富汗的分支「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS–K）。

其中一名消息人士表示，這項情報千真萬確且不容置疑，「美國握有相當明確的情報」，表明這起襲擊是ISIS–K發動。

美國中央情報局（CIA）拒絕對此發表評論，但有美國官員透露，雖然塔利班的鎮壓削弱ISIS–K，且促使部分成員逃往鄰國，但該分支仍持續在海外活動。

此前，伊朗5日表示，安全部隊已經逮捕11名嫌犯，包括2名向自殺炸彈客提供支持者，以及其他9名疑似涉案者，並搜出爆炸裝置及背心。