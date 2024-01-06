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美180人客機「整片窗戶」半空中吹走！　乘客戴氧氣罩迫降畫面曝

▲▼ 阿拉斯加航空客機因窗戶飛走緊急迫降。（圖／翻攝自X）

▲阿拉斯加航空客機因窗戶飛走緊急迫降。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／編譯

美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架載有180人、編號AS1282的班機，5日晚間迫降奧勒岡州波特蘭國際機場（Portland International Airport）。有乘客表示，原因是飛機的一大片窗戶在半空中飛走，導致機身開了大洞，機艙內劇烈失壓後，氧氣面罩掉落，據稱還有人手機和衣服被吸出飛機外。

根據美媒FOX 12報導，一名不願透露姓名的乘客向媒體提供照片，其中可見飛機機身有一大片部分掉落不見。阿拉斯加航空於當地5日晚間7時26分表示，已經收到編號AS1282航班發生了一起事件，隨後將公布更多消息。

阿拉斯加航空向美媒KPTV證實，機上載有174名乘客與6名機組人員。其他乘客表示，這架飛機預訂從波特蘭機場飛往加州安大略市（Ontario），於當天下午4時40分起飛，在窗戶飛走後又於傍晚5時30分左右返回波特蘭機場落地。

▲▼ 阿拉斯加航空客機因窗戶飛走緊急迫降。（圖／翻攝自X）

▲阿拉斯加航空客機氧氣面罩降下，機身有大片窗戶消失。（圖／翻攝自X）

幾名匿名乘客向FOX 12表示，飛機氧氣面罩在劇烈失壓後立刻降下，許多人在等待迫降時已經戴上氧氣罩。一名乘客還表示，距離機身受損位置最近的一名兒童，因為突然減壓，襯衫被吸出窗外，一名孩子必須被母親抱在座位上，還有人的手機被吸出飛機外。網路社群流傳的影片也顯示，氧氣面罩掉落，機艙內有一處敞開空洞。

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關鍵字：

阿拉斯加航空氧氣罩窗戶吹走北美要聞

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