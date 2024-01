美180人客機「整片窗戶」半空中吹走！　乘客戴氧氣罩迫降畫面曝

▲阿拉斯加航空客機因窗戶飛走緊急迫降。(圖/翻攝自X)

記者張寧倢/編譯

美國阿拉斯加航空(Alaska Airlines)一架載有180人、編號AS1282的班機,5日晚間迫降奧勒岡州波特蘭國際機場(Portland International Airport)。有乘客表示,原因是飛機的一大片窗戶在半空中飛走,導致機身開了大洞,機艙內劇烈失壓後,氧氣面罩掉落,據稱還有人手機和衣服被吸出飛機外。

根據美媒FOX 12報導,一名不願透露姓名的乘客向媒體提供照片,其中可見飛機機身有一大片部分掉落不見。阿拉斯加航空於當地5日晚間7時26分表示,已經收到編號AS1282航班發生了一起事件,隨後將公布更多消息。

阿拉斯加航空向美媒KPTV證實,機上載有174名乘客與6名機組人員。其他乘客表示,這架飛機預訂從波特蘭機場飛往加州安大略市(Ontario),於當天下午4時40分起飛,在窗戶飛走後又於傍晚5時30分左右返回波特蘭機場落地。

▲阿拉斯加航空客機氧氣面罩降下,機身有大片窗戶消失。(圖/翻攝自X)

幾名匿名乘客向FOX 12表示,飛機氧氣面罩在劇烈失壓後立刻降下,許多人在等待迫降時已經戴上氧氣罩。一名乘客還表示,距離機身受損位置最近的一名兒童,因為突然減壓,襯衫被吸出窗外,一名孩子必須被母親抱在座位上,還有人的手機被吸出飛機外。網路社群流傳的影片也顯示,氧氣面罩掉落,機艙內有一處敞開空洞。

#BREAKING : Alaska Airlines Forced to Make an Emergency Landing After Large Aircraft Window Blows Out Mid-Air #Portland | #Oregon ⁰A Forced emergency landing was made of Alaska Airlines Flight 1282 at Portland International Airport on Friday night. The flight, traveling… pic.twitter.com/nt0FwmPALE

#UPDATE: More photos show the damage after the severe depressurization of Alaska Airlines Flight 1282. The flight was operated by a Boeing 737-9 MAX, which rolled off the assembly line just two months ago and received certification in November 2023. pic.twitter.com/nBiCwJbDpm