日強震百人罹難　妻活埋多天！男摸冰冷遺體顫抖：很冷吧對不起

▲日本2024年1月1日發生規模7.6地震，至今確認有100人死亡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本石川縣大地震至今確認100人罹難，受災嚴重的輪島市門前地區搜救持續進行。4日上午，當地70歲男性災民時隔70小時終於見到妻子，但妻子被壓在瓦礫堆下3天，已經成為一具冰冷遺體，他仍伸手撫摸愛妻的身軀，並語氣顫抖地說，「很冷吧，對不起，沒辦法讓妳早點出來。」

北國新聞報導，70歲男子渡邊重光與65歲妻子秋美在1日地震發生的那一刻正在1樓看電視，隨著突如其來的劇烈搖晃，住宅瞬間倒塌，兩人都被埋在瓦礫堆下。「村裡的人很快就會來救我們」，渡邊重光用手摸了摸妻子的身體，一起等待救援，但隨著時間一分一秒過去，秋美的身體開始逐漸變冷，也漸漸聽不到她的聲音。

數小時之後，渡邊重光被附近居民救了出來，但秋美被壓住動彈不得，「已經越來越冷了，再這樣下去都很危險」，最終渡邊重光低下了頭，躲進避難所。

到了4日，搜救人員終於把秋美從瓦礫堆中抬出來。渡邊重光再次伸手觸碰她的身體，顫抖地說「很冷吧？對不起，沒辦法讓妳早點出來。」

官方統計數據顯示，這場大地震至今已有100人罹難，其中光是輪島市就占59人，外傳當地活埋事件超過上百件。