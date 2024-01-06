　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

石川強震累計百人罹難！熊本地震後「傷亡最慘」　仍有211人失聯

▲▼日本石川縣1日發生規模7.6大地震 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 日本石川縣1日發生規模7.6大地震 。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本石川縣1日發生規模7.6強震，至6日上午已造成百人喪命，成為熊本地震以來傷亡最慘重的地震，還有211人下落不明。令人擔憂的是，能登半島北海岸地區已經發生逾百起山崩，影響主要幹道通行，救援和物資運輸都困難重重。

綜合NHK、《時事通信社》等日媒，石川縣等地消息指出，元旦強震截至6日上午已累計百人死亡，包括輪島市59人、珠洲市23人、穴水町8人、七尾市5人、能登町2人、志賀町2人及羽咋市1人。

根據日本氣象廳，這是2016年熊本地震以來，地震災害死亡人數首度達到百人。但估計有許多災民仍被壓在倒塌的房屋下，因此死亡人數恐怕進一步增加。

▲▼ 石川縣強震，珠洲市上千戶民宅倒塌，消防人員持續搜救。（圖／CFP）

▲ 珠洲市上千戶民宅倒塌。（圖／CFP）

此外，災區6日至8日恐怕出現大雨、暴雪等天氣惡化情形，除了有山崩等災害風險以外，氣溫也將下降至接近0度，恐怕影響災民健康。石川縣內開設的避難所容納3萬1000人以上，且當地基礎設施修復不易，至今仍有6.6萬戶停水，輪島、珠洲兩地還有約2.4萬戶停電。

《讀賣新聞》也指出，截至5日的統計顯示，以能登半島北部沿岸為中心的沿線幹道已有100多處發生山崩，許多道路被沙土沖斷，使得人員移動及救援物資運輸更加困難。

ET快訊
高市府怒開鍘！　新開幕「文青旅館」遭斷水電
隨便逛夜市就噴500元！「不是平民美食了」攤商曝背後內幕
駕駛鬼切右轉「吞1萬8罰單」　1理由撤單了
Albee《夜夜秀》穿太低胸！　下滑急拉全被拍
深夜詭傳敲打聲怒報警！　竟是隔壁「湯匙敲牆求救」
Superdry落伍了？竹科工程師改穿「1品牌」　一票有感：

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本石川強震　志賀核電廠「漏油量近2萬升」上修至5倍多

日強震百人罹難　妻活埋多天！男摸冰冷遺體顫抖：很冷吧對不起

不滿漲太兇！　家樂福在歐洲4國下架「百事可樂、樂事洋芋片」

石川強震累計百人罹難！熊本地震後「傷亡最慘」　仍有211人失聯

美70歲國防部長奧斯汀住院　五角大廈證實：手術出現併發症

海保機6人全聽錯「第一順位」指令！準備起飛or起飛　涵義大不同

塔台忽略警示？　日國土交通省：羽田「防誤入跑道」提醒功能正常

搭機逃生黃金90秒疏散　空姐曝保命關鍵：2件事不能做

大選前中共氣球頻繁飛越　紐時：台灣民眾普遍平靜、漠不關心

日本大地震98死　別再摺千羽鶴送災區！日記者開轟：都是垃圾

張誌家回家了！前妻捧骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

趙少康出席《賀瓏夜夜秀》　自嘲失言XD神化解膝蓋走路

韓國瑜喊話台南鄉親！　「你們疼愛民進黨太久了」

風超大！飛機降落金門左右搖晃　各航空機師展高超技術平安落地

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」　發聲反駁...他一張照片回擊！

強震後尋家人！日藝術家瓦礫堆中尋愛貓　8旬老婦活埋72小時後獲救

「肉身守護」救了8旬母親　 58歲日本前自衛官罹難

妹子開箱懶人紋眉貼紙　把毛全剃了...成果超意外

張誌家骨灰回台！2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

日本石川強震　志賀核電廠「漏油量近2萬升」上修至5倍多

日強震百人罹難　妻活埋多天！男摸冰冷遺體顫抖：很冷吧對不起

不滿漲太兇！　家樂福在歐洲4國下架「百事可樂、樂事洋芋片」

石川強震累計百人罹難！熊本地震後「傷亡最慘」　仍有211人失聯

美70歲國防部長奧斯汀住院　五角大廈證實：手術出現併發症

海保機6人全聽錯「第一順位」指令！準備起飛or起飛　涵義大不同

塔台忽略警示？　日國土交通省：羽田「防誤入跑道」提醒功能正常

搭機逃生黃金90秒疏散　空姐曝保命關鍵：2件事不能做

大選前中共氣球頻繁飛越　紐時：台灣民眾普遍平靜、漠不關心

日本大地震98死　別再摺千羽鶴送災區！日記者開轟：都是垃圾

阿弟：以為Energy早被遺忘！　22年見「粉絲結婚生子」感性吐心聲

下完斡旋金被秒退！她愣「都不能加價？」　內行曝真相：想加也不行

保暖神器變暗器！　台電：小心2關鍵釀低溫燙傷

紅到國外！台鐵1／6起在日本開賣「懷舊排骨便當」　限量600份搶光

只有5萬存款就買到房！啦啦隊女神筠熹「半年淨賺50萬」　中了2關鍵快出手

日本石川強震　志賀核電廠「漏油量近2萬升」上修至5倍多

路邊見「整排停狗場」　汪汪們繫欄杆等主人下秒開始交際

消防署防火周！居家防火招數連發5天　籲「裝1物」守住戶安全

黃金周／賴清德單日橫跨南北6縣市　「終點站直搗侯友宜大本營」

日強震百人罹難　妻活埋多天！男摸冰冷遺體顫抖：很冷吧對不起

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

日航撞機　對手全日空工程師秒衝救援

網美爆乳大跳科目三　粉絲無情吐槽

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

跳機後空姐要求「10人1組圍成圓」原因曝

美2男地鐵月台打架　一人跌落月台遭輾斃

客艙8逃生梯僅3個可用！日航機長最後逃生

海保機6人全聽錯「第一順位」指令！

兩韓互射600發砲彈　雙方互指挑釁

雙胞胎差40分鐘「年齡差1歲」　爸卻嗨翻了

日本清晨規模5.3地震　最大震度5強

海保機長重複說著「對不起、對不起」

美軍擊殺民兵組織領袖！伊朗聖城清真寺「升復仇紅旗」

台灣首支民間救難隊　抵達日本珠洲市

別再摺千羽鶴送災區　日記者：都是垃圾

更多熱門

相關新聞

海保機6人全聽錯「第一順位」指令！

海保機6人全聽錯「第一順位」指令！

日本海上保安廳定翼機2日準備從羽田機場出發運送物資至地震災區，但卻在跑道上與日航客機發生追撞，然而事後多項證據指出，海保機聽錯塔台指令誤闖跑道。唯一生還的海保機長在面對調查時指出，當時「獲准進跑道」時，也向機上其他組員進行確認，但是卻沒人發現聽錯指令。而海保機疑似全員都將塔台的「第一順位預備起飛」誤解為「第一順位起飛」。

羽田跑道警示功能正常　疑被塔台忽略

羽田跑道警示功能正常　疑被塔台忽略

客艙8逃生梯僅3個可用！日航機長最後逃生

客艙8逃生梯僅3個可用！日航機長最後逃生

南韓調查　職場新人94%是女性

南韓調查　職場新人94%是女性

日本清晨規模5.3地震　最大震度5強

日本清晨規模5.3地震　最大震度5強

關鍵字：

石川縣日本7.6地震令和6年能登半島地震元旦石川縣強震日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

百靈果凱莉才宣布當媽「爆私密片外流」！　搞笑回應

快訊／克里斯汀奧利弗墜機身亡！

孫燕姿妹妹斷絕姊妹關係：我已經累了

人妻喝爛醉隔天滿身怪味　怒告大樓總幹事

台灣TOYOTA百萬初休旅今年停產

42歲前主播柳俊江疑燒炭輕生！　警消破門「證實已死亡」

命理師點名1生肖：2024青龍年最大苦主！

慢飛天使馬場工作6年　被打到住院

Superdry落伍了？竹科工程師改穿「1品牌」　一票點頭

日航撞機　對手全日空工程師秒衝救援

孫燕姿姊妹「決裂2大原因曝光」！　過去埋怨PO文被挖出

吳欣岱《賀瓏夜夜秀》唱RAP　跳02搖拉票

撈回虎斑　過一晚家人腿上都長貓

夫劈4女聊3P、嫌妻不夠緊　正宮氣炸

明晨04：49入「小寒」！4生肖恐病魔纏身、爆意外

更多

最夯影音

更多
張誌家回家了！前妻捧骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了

張誌家回家了！前妻捧骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了
張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

趙少康出席《賀瓏夜夜秀》　自嘲失言XD神化解膝蓋走路

趙少康出席《賀瓏夜夜秀》　自嘲失言XD神化解膝蓋走路

韓國瑜喊話台南鄉親！　「你們疼愛民進黨太久了」

韓國瑜喊話台南鄉親！　「你們疼愛民進黨太久了」

風超大！飛機降落金門左右搖晃　各航空機師展高超技術平安落地

風超大！飛機降落金門左右搖晃　各航空機師展高超技術平安落地

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面