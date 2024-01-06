日航客艙「8逃生滑梯僅3個可用」！機長最後逃生　憶驚險經過

▲日本航空JAL516班機2日在羽田機場起火燃燒。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本羽田機場2日發生日航客機在跑道追撞海上保安廳定翼機的飛安事故，事後確認是海保機闖入跑道才會發生此次意外。而日航客機落地瞬間爆炸起火，機上367名乘客與12名機組人員卻安全在18分鐘內脫逃，也被稱為是奇蹟。日航機長回憶更稱，其實當時客艙內8個逃生滑梯僅3個可以使用，而他本人則是在所有乘客都脫逃後，才最後離開飛機。

根據《日本放送協會》報導，日本航空在事故後公開更多事發細節，當時機上共有3名飛行員，而3人除了接受日本運輸安全委員會的進一步事故調查外，也與公司詳細敘述了事發過程。

▲機長回憶，當時客艙內8個逃生滑梯僅3個可使用。（圖／達志影像／美聯社）



飛機在2日下午5時47分降落在羽田機場跑道後不久馬上追撞上海上保安廳的飛機，隨後在跑道上滑行1公里才成功停下，然而當時機體已經開始起火。機長表示，當客機停下時，駕駛艙並未意識到客艙內已經發生火災，但9名空服人員發現客艙內起火後，隨即大聲呼籲乘客冷靜，座艙長則馬上來到駕駛艙通知我們客艙內起火，並表示已經在機長未許可的情況下打開最前方的2個逃生門，讓旅客從逃生滑梯疏散。

儘管一般情況下必須獲得機長許可才可打開逃生門，但是當時機艙的內線電話已經因為巨大撞擊毀損，因此空服人員只能先開始疏散乘客，並由座艙長向機長通報。所幸有機組人員的迅速反應，才成功讓所有乘客在第一時間安全脫困。

機長指出，機上共有8個逃生門，除了一開始打開的前方2個逃生門外，其餘6個逃生口有5個因為火勢延燒因此無法打開，只剩客艙最後方左側的逃生門可用。直到所有乘客與機組人員皆逃離成功，機長才在下午6時5分使用緊急逃生梯最後一個離開飛機。