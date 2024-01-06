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搭機逃生黃金90秒疏散　空姐曝保命關鍵：2件事不能做

▲▼ 日本航空JAL516班機2日在羽田機場起火燃燒。（圖／路透）

▲日本航空JAL516班機2日在羽田機場起火燃燒。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日航客機降落起火的畫面震驚國際，但機組人員當下冷靜應對，順利完成疏散，機上379人全員成功脫逃。談及這起事件，一名空姐在TikTok平台發布「機上逃生兩大不行」的影片稱，搭機乘客遇到緊急狀況一定要遵守空服人員的指示，疏散兩大重點就是「空手」、「脫下高跟鞋」。

TikTok用戶「空姐姐」在影片中提到，空服人員每年都會接受緊急逃生訓練，包括要在8秒內開機門、90秒內疏散旅客，若未達標就會被視為未過關，因為真正遇到緊急逃生狀況的時候，情況瞬息萬變，很有可能下一秒就會發生爆炸或是沉入海裡。

她說明，假如乘客搭機遇到緊急事件，一定要遵守空服人員的指示，而且必須「空手」、「脫掉高跟鞋」，空手代表不能攜帶任何行李，因為這可能阻礙逃生速度，在狹窄機艙上，多拿一個行李就會多延遲別人1秒的逃生機會，至於脫掉高跟鞋這部分，因為逃生仰賴的是逃生充氣滑梯，高跟鞋很容易把滑梯刮破，滑梯被刮破沒有氣是非常嚴重的事情，若是陸地逃生可能造成後面的人受傷，若是水上逃生，滑梯會變成救生船，一旦破掉就無法使用。

@beatrice778899 機上逃生兩大不行 #空姐姐 #機上逃生 #日航 #飛機 #時事 #新聞 #旅遊 #經驗分享 ♬ 原聲 - 空姐姐
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