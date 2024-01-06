日本石川強震　志賀核電廠「漏油量近2萬升」上修至5倍多

▲日本石川縣志賀町由北陸電力公司營運的志賀核能發電廠在2024年元旦強震中部分受損。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本2024年元旦發生「令和6年能登半島地震」，截至6日死亡人數突破百人。在強震中受損的石川縣志賀核能發電廠，從2號機組的變壓器外洩了絕緣油，北陸電力公司原先稱漏油量約3500公升，但5日晚間更正為1萬9800公升，達5倍之多。

據時事通信社、朝日新聞等日媒報導，北陸電力公司的原子能部長中田睦洋5日召開記者會，將志賀核電廠2號機組電壓器油外洩量從2日所公布的3500公升，上修至1萬9800公升。意即，實際的漏油量是原先所說的5倍多。

中田睦洋就接連更正資訊一事致歉，「我們希望踏實地進行人員教育等工作。往後若要公布數據的話，不會再輕率公布而造成各界擔憂」。對於兩次數據的顯著差異，北陸電力解釋，最初公布的3500公升只有計算到儲槽內全數外洩的油量，但後續回收作業中發現滲漏量龐大，重新檢查後發現變壓器本身也有洩漏。

報導指出，損毀的變壓器已經無法使用，但北陸電力將從其他線路確保供電電源。記者會中，北陸電力還說明，1號機組附近與靠海區域的道路路面，因地震而出現高低差，以及部分水泥地基等下沉等情況，但全區域檢查結果顯示核電廠並無安全問題。