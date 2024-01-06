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不服判決！嫌犯「飛撲」痛毆法官　上秒還要緩刑罪又多一條

不服判決！嫌犯「飛撲」攻擊法官　上秒還要緩刑罪又多一條

▲雷登因嚴重的傷害鬥毆事件遭法官判入獄服刑，沒想到他不服判決，竟公然毆打法官。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

美國一名法官在審理案件時，被告疑似因不滿法官判決，竟然一時衝動在法庭上朝著法官飛撲過去進行攻擊。嫌犯突如其來的行動嚇壞現場不少人，法官與法警身上都有輕傷，被告也因此罪加一等，犯案過程全都由法庭監視系統記錄下來。

據報導，這名嫌犯是30歲的德奧布拉雷登（Deobra Redden），當地時間上午11點左右，他因鬥毆遭到起訴，審判地點於美國內華達州拉斯維加斯地方法院，當時是由克拉克郡（Clark County）法官瑪麗凱霍爾薩斯（Mary Kay Holthus）審理。

當時法官判雷登犯行明確，需要入監服刑，就在法警準備給他戴上手銬、押送離席時，雷登突然大喊了一聲髒話，往前跑過被告席長桌、法官長桌，接著就對著法官飛撲，場面超混亂。

當時旁邊民眾都相當驚慌，法警也上前阻止，這也導致其中一名法警因額頭流血、肩膀脫臼而住院；法官雖然被撲倒、撞到後面牆壁，但所幸是輕傷，不用住院治療。

後來負責起訴雷登的地方檢察官史考（Richard Scow）表示，當時事件發生得太快了，他們難以阻止，「感謝那些前來幫助她的人的英勇努力，特別是她的法警和法律助理。如果沒有他們，情況會更糟」。

雷登的辯護律師在案發前還曾替他向法官求情，希望能夠判雷登緩刑，但當時法官表示拒絕，堅持要他入獄，沒想到下一秒雷登就撲過來要扁她，罪又多加一條。辯護律師無話可說，電話和電子郵件都不再回覆。

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