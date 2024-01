不服判決！嫌犯「飛撲」痛毆法官　上秒還要緩刑罪又多一條

▲雷登因嚴重的傷害鬥毆事件遭法官判入獄服刑,沒想到他不服判決,竟公然毆打法官。(圖/翻攝自X)

圖文/CTWANT

美國一名法官在審理案件時,被告疑似因不滿法官判決,竟然一時衝動在法庭上朝著法官飛撲過去進行攻擊。嫌犯突如其來的行動嚇壞現場不少人,法官與法警身上都有輕傷,被告也因此罪加一等,犯案過程全都由法庭監視系統記錄下來。

據報導,這名嫌犯是30歲的德奧布拉雷登(Deobra Redden),當地時間上午11點左右,他因鬥毆遭到起訴,審判地點於美國內華達州拉斯維加斯地方法院,當時是由克拉克郡(Clark County)法官瑪麗凱霍爾薩斯(Mary Kay Holthus)審理。

當時法官判雷登犯行明確,需要入監服刑,就在法警準備給他戴上手銬、押送離席時,雷登突然大喊了一聲髒話,往前跑過被告席長桌、法官長桌,接著就對著法官飛撲,場面超混亂。

