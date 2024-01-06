不滿漲太兇！　家樂福在歐洲4國下架「百事可樂、樂事洋芋片」

▲ 法國家樂福宣布將不再販售百事可樂旗下產品。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

法國家樂福（Carrefour）因漲價為由，向歐洲4個國家宣布，自1月4日起不再販售百事可樂（PepsiCO）旗下產品，包括樂事洋芋片（Lay’s）、七喜汽水（7up）以及百事可樂（Pepsi）。

綜合外媒報導，法國家樂福自本月4日起，向法國、比利時、西班牙及義大利宣布，因為百事可樂售價過高，將不再販售洋芋片（Lay’s）、七喜汽水（7up）以及百事可樂（Pepsi），這也是零售商巨頭與零食巨頭之間的拉鋸戰。

法國家樂福執行長表示，儘管原物料成本下降，但百事卻沒有配合降價，因此從4日起，家樂福販售百事可樂產品的貨架上皆附上說明，「因為價格上漲到讓人無法接受，因此我們不會再銷售該品牌」。至於仍在架上未售完的百事可樂商品將如何處置，法國家樂福則表示尚未決定。

事實上，百事可樂早在2023年10月時第三度上調公司獲利預期，並表示因為需求堅挺，預計將適度上調產品價格。法國家樂福同年也曾發起收縮通膨運動，在漲價幅度過大，但是容量減少的特定產品旁附上警語，提醒消費者購物前三思。

根據法國政府統計，12月法國消費者物價指數跟去年同期相比上漲了4.1％；若光看食品，就上漲了7.1％。法國財政部長之前曾道德勸說食品公司，表示食品公司若不把成本下降反映在售價上，財政部將以徵收「特別稅」的方式追回這些「不當利潤」。

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