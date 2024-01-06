日本大地震98死　別再摺千羽鶴送災區！日記者開轟：都是垃圾

▲日本2024年元旦的規模7.6大地震迄今奪走98條人命。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本2024年元旦的規模7.6大地震迄今奪走98條人命，各地搜救行動持續進行。不過日本媒體記者如今開轟稱，別再折千羽鶴，摺紙鶴送到災區是在製造麻煩，如果有購買摺紙鶴的紙的錢，倒不如去捐款，「笨蛋真的不要再把垃圾送到災區了」。

千羽鶴是由一束1000個紙鶴串連起來，日本古老傳說稱，只要摺1000個紙鶴就能被授予一個願望，且紙鶴是和平的象徵，也表達對人的祝福。不過日媒《產經新聞》記者那須優子近日在社群平台X多次針對摺紙鶴這件事情發文稱，如果有錢買摺紙鶴的紙，倒不如去買北信越的特產，用退休金、兒童津貼捐款。

那須優子提到，千羽鶴和發霉的衣服對災區而言都是垃圾，不該送往災區。石川縣政府已表示不受理個人物資捐贈，若情況允許請考慮捐款，至於企業、團體提供的物資捐贈，為了避免交通堵塞等情況，也要事先進行溝通。

眾議院自民黨籍議員杉田水脈也透過社群平台X分享文章稱，若未獲請求支援絕對不要逕自前往災區，未受管制、沒有裝備、未受訓練的志願者基本上等於看熱鬧的人，沒有任何用處，若沒有接獲要求的話，就不要往災區寄送任何物品，不知道缺什麼就隨意寄送物品，這和千羽鶴一樣都是垃圾，把泡麵寄到沒水、沒瓦斯的地方毫無意義，只有現場的專家才會明白現場需要哪些東西。