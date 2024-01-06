來台灣夜店遭拒還被喊Hey Boy　菲律賓跨性別網紅公開影片

▲菲律賓跨性別網紅Ms. Mel Enriquez公開影片稱，在台灣夜店遭受不禮貌對待。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓跨性別網紅「Ms. Mel Enriquez」4日來到台灣，與友人在信義區餐廳慶生之後，一行人決定去喝幾杯，便前往附近夜店，但卻稱在夜店遇到不禮貌對待。依據她公開的影片，有工作人員指著她，大喊「Hey Boy」。

依據「Ms. Mel Enriquez」的發文，起初夜店工作人員非常熱情、微笑迎接，並依照規定要求客人出示身分證件，她們一行人便拿出護照，但夜店工作人員在確認之後，拒絕放行她們入內，且未告知原因，更語帶情緒地說「GO、GO、GO」，示意要她們離開。

她稱，其實先前來台灣的時候，都會造訪這間夜店，這次才推薦朋友們到這間夜店續攤，卻沒想到會遇到不禮貌對待，推測這次的狀況應該與性別有關。經過一段時間思考之後，她決定把當天的影片公開。依據影片，當時有工作人員指著她大喊「Hey Boy」。

她稱，希望這次遇到的尷尬情況不會發生在其他人身上，包括菲律賓或其他國家的人，她當時禮貌詢問工作人員原因，但對方的行為並不專業，都不回答，讓她感覺像是和空氣說話一般，若當初工作人員有回答她的提問，或許如今就不會給差評，若當初店家明確公告不允許跨性別者進入，她也不會把這些PO出來。

這段影片引發不少網友討論，留言數突破500多則，部份網友留言稱，「很遺憾會遇到這種事」、「我向妳道歉，但請相信大多數台灣人是友善的」。

▼她稱希望這次遇到的尷尬情況不會發生在其他人身上，包括菲律賓或其他國家的人。（圖／翻攝自IG）