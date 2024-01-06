馬士基：紅海船隻將繞行非洲好望角　做好重大中斷準備

▲馬士基表示，在可預見的未來，旗下船隻都不走紅海航線。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

由於紅海局勢動盪，葉門反抗軍「青年運動」（Houthis）持續攻擊船隻，丹麥航運巨商馬士基（Maersk）5日宣布，在可預見的未來，旗下所有航經紅海與亞丁灣的船隻都將改道，往南繞行非洲好望角。這項最新的繞行非洲決策可能會增加10天航行時間，需要更多的燃料與船員，增加運輸成本。

馬士基5日發布聲明指出，紅海局勢不斷變化，仍然呈現高度不穩定，且所有可用情報均表明安全風險依舊處於顯著升高水準，並警告客戶做好重大中斷準備，「儘管我們持續希望在不久的將來能有可持續解決方案，並竭盡所能為此做出貢獻，但我們確實鼓勵客戶為該地區持續存在的複雜情況做好準備，應對全球網路的重大中斷。」

此前，懸掛新加坡國旗的「馬士基杭州號」（Maersk Hangzhou）遭到青年運動襲擊，馬士基在這起事件發生後，便暫停所有穿越紅海的船隻，並更改航線。4日，馬士基把5艘通過蘇伊士運河的其中4艘船隻改道北上，進行繞行非洲的長途航行。

自從2023年11月以來，至少有25艘在紅海、亞丁灣航行的商船遇襲。美國於去年12月發起多國聯合行動，目的在保護紅海貿易，但由於攻擊事件不斷發生，許多航運公司選擇讓船隻改道繞行非洲。