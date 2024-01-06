南韓職場新人94%是女性　分析指向2大原因

▲在近一年新增的就業者之中，男性占1.9萬人、女性占31.2萬人，女性占全體新就業者94.3%。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓一項職場調查顯示，在去年新增的每10名就業者之中，有9名以上是女性，在20多歲至40多歲的核心勞動力大幅下滑的情況下，30歲女性就業率激增，緩解就業市場衝擊。有分析認為這與兩大原因有關，分別是女性生育減少、在疫情失業的女性大幅回歸職場。

亞洲日報報導，這項調查是韓國統計廳國家統計門戶網站發布的《經濟活動人口調查分析》，在去年1月至11月期間，全體就業人數較1年前同期增加33.1萬人。在近一年新增的就業者之中，男性占1.9萬人、女性占31.2萬人，女性占全體新就業者94.3%、就業率增幅是男性的16.4倍。

若以年齡的角度來分析，在去年1月至11月這段期間，30多歲男性就業人數較去年同期減少4萬人、女性增加9.3萬人，40多歲男性就業人數較去年同期減少6.8萬人、女性增加1.1萬人。作為勞動主力軍的30多歲至40多歲年齡層就業情形變化明顯，分析指，這是因為女性工作中斷主要原因的生育減少，且在疫情期間失業的女性大舉回歸職場的影響所致。

另一方面，男性就業率呈現減少趨勢（-0.3%），女性則是呈現增加趨勢（2.3%）。