西班牙國家航空地勤罷工4天　「444航班取消」影響4.5萬旅客行程

▲西班牙國家航空（Iberia）地勤罷工4天，「444航班取消」影響超過4萬旅客行程。（圖／路透社）

文／中央社

西班牙國家航空公司（Iberia）地勤人員在工會號召下，今天起發動為期4天的罷工，導致444個航班被迫取消，適逢三王節週末也是耶誕假期的收尾，影響逾4萬5000名旅客的返家行程。

西班牙國家航空公司（又稱為伊比利亞航空公司，或伊比利航空公司）集團與3大工會昨天談判無疾而終後，子公司「伊比利亞機場服務公司」（Iberia Airport Services）的8000名員工在工會號召下，今天依照原定計劃，展開為期4天的罷工。

伊比利亞機場服務公司是伊比利亞航空集團的子公司，提供航空地面服務，包括旅客地勤、行李處理、飛機停機坪等服務。

本次罷工導致444個航班被迫取消，其中270個航班來自伊比利亞航空，64個航班來自伊比利快運航空（Iberia Express），110個航班來自諾斯特航空（Air Nostrum）。除了直接影響4萬5641名乘客的行程以外，也對伊比利亞機場服務公司目前提供服務的29個西班牙國內機場、以及約90家在這些機場提供服務的航空公司造成影響。

罷工期間恰好遇上6日「三王節」（Día de Reyes，又稱為主顯節Epifanía），亦為西班牙的兒童節，西班牙人傳統上會在這天送禮物給孩子，全國各地也會舉行熱鬧的花車遊行。在西班牙，過完三王節才算過完耶誕假期，因此這次罷工影響波及許多假期結束後欲返家的旅客。

根據西班牙國家報（El País），這次罷工的起因為伊比利亞機場服務公司在西班牙機場管理局（Aena）去年9月的招標案中，輸掉了8個大型機場的營運許可。根據規定，約3000名在這些機場工作的地勤人員，將被轉為新經營者的員工。因此，工會擔心這些員工的權利和工資將會受到損害。

伊比利亞航空今天保證，工會所號召的罷工在開工後的幾個小時內「一切正常運作」，早上7時的罷工率為17%。此外，他們還強調，出席員工的準時率為83%。

伊比利亞航空集團表示，在所有航班受影響的乘客中，80.2%的旅客已被分配新航班，另有10.7%的旅客要求退款。因此，「91%行程受影響的旅客已得到解決方案」。此外，他們還保證，即使遇上耶誕假期結束的旅行高峰，他們將繼續努力為受影響的旅客重新安排航班。